Mega-genant! Zélfs stroperig en chaotisch België met z’n tig bestuurslagen begint op 27 december met vaccineren

Laten we even stilstaan bij een zeer ongemakkelijke waarheid: Hugo de Jonge kan écht helemaal, helemaal niks. Hij laat zelfs België langszij komen als het gaat om het organiseren van een grootschalig vaccinatieproject.

Nederland dreigt de absolute schlemiel van Europa te worden als het gaat om vaccinaties. Want EU-landen kunnen naar het zich laat aanzien op 27 december beginnen met hun burgers vaccineren tegen COVID-19. Althans, als ze de boel op orde hebben. Dat is een fluitje van een cent in een ontwikkeld, rijk en over het algemeen redelijk aangeharkt land in Nederland. Bovendien, behept met een vooruitziende blik, wisten we dat dit eraan zat te komen en zijn afgelopen zomer al alle voorbereidingen getroffen!

Toch? Nee, natuurlijk niet. Hugo de Jonge heeft als eindverantwoordelijke alles in de soep laten lopen, met als gevolg dat niemand nu weet wie er verantwoordelijk is voor de vaccins. Dat blijken dus de GGD’s te zijn, maar die hebben hun ICT niet op orde. Daar is dus letterlijk negen maanden de tijd voor geweest, maar om de één of andere reden is daar pas deze maand mee gestart.

Wat een gefaal. Wat een geblunder. En ook helemaal terecht dat de meeste Kamerleden daar vanavond nog over willen debatteren – er is alleen iets met een brief, waardoor waarschijnlijk De Jonge dinsdag moet aantreden.

Hoe dan ook, wat een afgang. België is een prachtig land, maar de staatsinrichting is verschrikkelijk. Elk landsdeel heeft z’n eigen regering, met eigen premier en de hoofdstad Brussel telt dus mee als eigen landsdeel. Het gevolg is dat ze bij onze aimabele Zuiderburen over het algemeen wat langer over dit soort processen doen, want anders vliegen de Nederlands- en Franstaligen elkaar in de haren.

Maar zelfs zij hebben de boel op orde en gaan 17 december vaccineren. Nederland volgt pas in januari. We zijn het brekebeentje van het continent geworden. Door jouw kortzichtige beleid, Hugo de Jonge. Bedankt!