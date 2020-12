Nanninga en Eerdmans stellen anti-Baudetpartij nog even uit: ‘Alleen met prachtige lijst meedoen aan verkiezingen!’

De nieuwe partij van voormalig FVD-kopstukken Annabel Nanninga en Joost Eerdmans ziet op z’n vroegst pas over acht dagen het levenslicht. Dat blijkt uit een video die de twee gemeenteraadsleden hebben gepubliceerd op hun beide Twitter-accounts. Ze willen graag een nieuwe partij oprichten, maar alleen als ze dat ook op tijd voor elkaar krijgen.

Op de puinhopen van Forum voor Democratie trachten voormalige prominente leden Joost Eerdmans en Annabel Nanninga een nieuwe partij op te richten. Dat gaat nog niet helemaal van een leien dakje, getuige een gelikte video die de twee op hun social media-accounts hebben geplaatst. Wandelend over het strand vertellen het oud-Tweede Kamerlid en het huidige Eerste Kamerlid over hun plannen om een “redelijk rechts geluid” te kunnen laten horen in Den Haag. Kiezers wachten daar immers al “zo lang” op, vinden de twee. Die willen hun “stem gehoord” hebben en “resultaat zien.” Onuitgesproken blijft dat de huidige rechtse politiek onder leiding van Thierry Baudet en Geert Wilders daar niet toe in staat is volgens de Rotterdammer en Amsterdammer.

Daarom is het tijd voor een nieuwe partij: “Wij willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen,” kondigt Eerdmans aan. Die verkiezingen zijn al in maart, dus er moet nog een heleboel gebeuren. Het tweetal ziet dat ook: “Maar alleen als we een prachtige lijst kunnen presenteren. En voor u kunnen bouwen aan een degelijke partij met een solide organisatie.” De twee reppen verder over “enorme tijdsdruk” en dat er nog “een heleboel geregeld” moet worden, want nieuwe partijen moeten binnen anderhalve week een hele administratie en waarborgsom bij de Kiesraad hebben ingeleverd.

Volgende week wordt onthuld of Nanninga en Eerdmans dan ook écht die beweging gaan beginnen.

Eerder onthulde DDS al dat de partij voorlopig de werknaam Nieuw Geluid Nederland heeft. Het aanvankelijke plan was ook om deze nieuwe vereniging aanstaande vrijdag te onthullen, in plaats van volgende week. Kennelijk is de hoeveelheid te verrichten werk toch erg tegengevallen.