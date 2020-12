Nog heel vaak COVID-groundhog day: virus blijft nog “komende tien jaar onder ons,” aldus maker Pfizer-vaccin

Nog tot 2030 zullen we te maken hebben met uitbraken van het coronavirus, denkt Ugur Sahin, die met zijn BioNTech aan het roer stond van het BioNTech/Pfizer-vaccin waarmee Nederlanders vanaf 8 januari gevaccineerd zullen worden:

„Pas als zestig tot tachtig procent van de bevolking gevaccineerd, aan het eind van de zomer, begin herfst, is de terugkeer naar een min of meer normaal leven mogelijk”, voorspelt Sahin (55). „Het virus blijft de komende tien jaar onder ons. We zullen steeds opnieuw met kleinere uitbraken te maken hebben, maar zonder lockdowns.”