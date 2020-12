Nou, dát zal Sigrid Kaag vast premier maken: referendumkiller Kajsa Ollongren wordt D66-lijstduwer

D66 heeft een gouden greep om de komende Tweede Kamerverkiezingen te gaan winnen, hoor. Niet lachen, hoor. Ze gaan Kajsa Ollongren, de ijskoude kaltsteller van het referendum, bombarderen tot heuse lijstduwer. Nou, als mensen dát niet beweegt om D66 verliefd aan te kijken, dan weet ik het ook niet meer.

Er zijn dus nog altijd wat verstokte D66-fans die denken dat Sigrid Kaag een realistische kans maakt om de nieuwe premier van Nederland te worden. Ongelofelijke uilskuikens zijn dat dus, maar goed: iedereen heeft recht op z’n eigen onbewijsbare geloofsdingetjes. Sommigen gaan daarvoor naar de kerk, en anderen naar D66. Ieder zo z’n smaak, nietwaar?

Maar zelfs die Premier Kaag True Believers zullen wel even met hun ogen geknipperd hebben, toen bekend werd dat één van de meest antidemocratische politici van heel Nederland de nieuwe lijstduwer van D66 wordt bij de aankomende Kamerverkiezingen.

Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Kajsa Ollongren, de jonkvrouw die het hoge elitaire gehalte van het D66 onder Kaag nog maar eens dubbel en dwars onderstreept:

“Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wordt lijstduwer voor D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart, meldt ze in een interview met de Volkskrant. Ollongren zegt zelf niet de Kamer in te gaan, omdat dat “andere capaciteiten vereist die ik niet bezit”. “Ik ben straks ambtenaar, wethouder en minister geweest, het bestuurlijke ligt mij meer. Ik wil wel zichtbaar betrokken zijn bij het team van Sigrid Kaag, maar voor het parlementaire handwerk acht ik anderen meer geschikt”, aldus Ollongren tegen de krant.”

Nou, D66’ers: succes ermee. De grote vraag is natuurlijk: gaan jullie op of onder de 3 zetels zitten die jullie partij nog in 2006 wist binnen te slepen? Met zo’n – kuch! – sterrenduo als Kaag en Ollongren moet dat wel goedkomen, toch?