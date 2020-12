OMT wil bijna failliete restaurants nog verder het bankroete moeras in duwen: bij opening slechts 30 gasten

Is 2021 het laatste jaar dat Nederland nog iets van een restaurantsector overhoudt? Het is een vraag die serieus gesteld moet worden, nu het OMT misschien de restaurants wel weer wil gaan openen, máár dan op zo’n wijze dat ze alsnog failliet gaan. Lekker constructief, dus!

Als het zo doorgaat blijft er eind volgend jaar geen restaurant meer over in dit land. De sector is bijna helemaal tot op het bot uitgekleed door het coronabeleid. Tot in hoeverre dat tenminste gezondheidswinst oplevert, is onbekend. Wel is duidelijk dat de economische schade gigantisch is. Horeca snakt dan ook naar een heropening binnen een soort van spoedige termijn.

Het OMT lijkt langzaam mee te bewegen met dat idee. Máár het moet dan wel allemaal superstreng en op zo’n manier dat een restauranthouder er alsnog weinig profijt aan overhoudt:

“Bij een heropening van de restaurants in coronatijd zouden in het hele gebouw maximaal dertig gasten tegelijk moeten verblijven. Dat heeft het Outbreak Management Team begin deze week geadviseerd aan het kabinet, zo blijkt nu. Momenteel geldt die grens alleen voor losse ruimten in een restaurant. De vraag rijst of een restaurant straks nog wel genoeg gasten kan binnenhalen om te overleven, nu het OMT de eigenaren verder de duimschroeven aan wil draaien qua coronaregels.”

Maar zelfs die halfbakken constructie dat alleen mag worden geopend op een manier die voor de meeste restaurants ook nog verliesgevend is, is de horecasector niet gegund. Minister Wiebes bevestigde vandaag nog maar eens dat “hij vindt” dat de restaurants niet open kunnen. En dus gaat de onvermijdelijke gang richting het faillisement dóór.