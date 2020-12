Onderzoeker zet Zwarte Piet-racismeclaim op z’n kop: ‘Piet was geen slaaf, maar juist islamitische slavenhandelaar!’

Een interessante onthulling van Zwarte Piet-onderzoeker Michiel de Jong: in De Telegraaf beweert de auteur, die zich in de herkomst van de helper van Sinterklaas heeft verdiept, dat de originele Zwarte Piet geen slachtoffer was in de slavendiscussie. Sterker nog: hij was juist de dader.

We denken veel te weten over waar alle tradities rondom het Sinterklaasfeest vandaan komen, maar veel weten we ook nog niet. Dat is de conclusie die Michiel de Jong trekt op basis van nieuw onderzoek naar de herkomst van Zwarte Piet. Want waar algemeen wordt aangenomen dat de schoorsteenklauteraars eigenlijk slaven zijn, is dit volgens de onderzoeker niet zo. In werkelijkheid was de oer-Piet juist een islamitische slavendrijver, die van de Middeleeuwen tot de vroege Moderne Tijd westerse zeelieden gevangennam om ze te verhandelen in Tunesië. Dat zegt De Jong tegen De Telegraaf:

“Het Westen was tussen de 8e en 20e eeuw in gevecht met de islam. De slavenjacht van islamitische volkeren, zoals Saracenen, Moren, Turken en Tataren, was een voortdurende dreiging die ook de sinterklaastraditie heeft beïnvloed. De zwarte begeleider van de Sint in de diverse Europese tradities houdt er onmiskenbaar verband mee.” De Jong noemt als voorbeeld ’Krampus’, een donker, duivels figuur met een roe, die kinderen vangt in een korf.” De tot de islam bekeerde Hollandse piratenkapitein, Jan Janszoon oftewel Murad Rais, heeft, zo vermoed de auteur, de Nederlandse Sinterklaasviering waarschijnlijk beïnvloed. Murad deed in 1623 midden in de sinterklaastijd Veere aan. Met hun donkere huid hadden de zeerovers veel bekijks. Ze gaven mogelijk cadeautjes.

De Jong probeert al langer de communis opinio over Zwarte Piet te beïnvloeden – zo onthulde hij drie jaar geleden dat de sidekick van Sinterklaas van oorsprong volgens hem geen knecht of zelfs slaaf was, maar een piraat.