Pijnlijk! Emancipatie-iconen nemen fel afstand van GL-lievelingetje Kauthar: ‘Werpt ons 20 jaar terug in de tijd!’

Hoe groot de stommiteit van GroenLinks is geweest om Moslimbroederschap-sympathisante Kauthar Bouchallikht op de negende plek van de kieslijst te plaatsen wordt met de week duidelijker. Vandaag verschijnt er een ronduit vernietigend stuk waarin symbolen van de emancipatie afstand nemen van Kauthar en haar extremistische gedachtegoed.

Een keur aan dames met migratie-achtergrond die het ver geschopt hebben in de Nederlandse samenleving nemen fel afstand van het feit dat GroenLinks willens en wetens de Moslimbroederschap-jeugdbestuurder Kauthar Bouchallikht op plek 9 van de kieslijst laat staan. Deze dame is geen emancipator of wegbereider die het glazen plafond aan diggelen rost, zo beweren ze. Integendeel: ze bevestigt met haar conservatieve en schimmige gedachtegoed juist alle vooroordelen en zal partijen huiverig maken om islamitische jongedames nog vaker tot Kamerlid te promoveren. De Telegraaf maakte een rondgang en concludeert: biculturele Nederlanders zitten helemaal niet op Kauthar te wachten. Verre van, zelfs.

De kritiek klinkt bijvoorbeeld bij Fidan Ekiz, programmamaker bij de NPO. Zij vindt het onverteerbaar dat een Nederlandse politieke partij zich inlaat met de politieke islam. En dat journalisten die daarop wijzen worden weggezet als racisten en “ijskoud in de extreemrechtse verdachtenhoek” worden geplaatst, gaat haar helemaal een brug te ver.

Ook Shirin Musa, van vrouwenrechtenbeweging Femmes For Freedom en zelf een hoofddoekdragende moslima, moet helemaal niets van Kauthar hebben. Musa benadrukt “het feit dat ze banden heeft met een antidemocratische organisatie.” Dat heeft gevolgen voor moslims die ná Kauthar de Tweede Kamer hopen te bereiken: “We worden twintig jaar terug in de tijd geworpen met alles wat er nu over haar bekend wordt.”

Maar de kritiek op Kauthar klinkt zelfs vanuit GroenLinks zélf, zo kunnen we bij advocate en voormalig GL-raadslid Hulya Elmas beluisteren. Het stuit haar zeer tegen de borst dat de zogenaamde progressieve Kauthar haar hoofddoek niet afwerpt: “Daar waar Kauthar hier in Nederland het voordeel geniet van een vrijelijk gekozen hoofddoek is dit voor veel vrouwen in de wereld een staatsdwang,” meent Elmar: “Vrouwen die geen hoofddoek willen dragen moeten het bekopen met hun leven of vrijheid.”

Zo niet Kauthar. Die mag banden hebben met extremistische organisaties, hoeft niet na te denken over alle ellende die de politieke islam aanricht en wordt in een zetel naar een GroenLinks-zetel gedragen. De partij blijkt doof voor alle zorgen. Fidan Ekiz wordt daar in ieder geval erg cynisch van: “Blijkbaar denkt Klaver dat de Moslim Broederschap staat ingeschreven bij de KvK ofzo.”