Pijnlijk! Prominente GL’er en ex-Kamerlid Zihni Özdil zegt lidmaatschap op na Kauthar-gate: ‘Regressieve partij!’

Voormalig Kamerlid en huidig opiniemaker Zihni Özdil heeft zijn lidmaatschap van GroenLinks opgezegd. De spraakmakende ex-parlementariër kan zich niet meer vinden in het gedachtegoed van de partij, dat dankzij het binnenlaten van Moslimbroederschap-adepten als Kauthar Bouchallikht verandert in een “regressieve partij.” Zihni: “Dat mag, maar ik hoor daar niet thuis.”

Om de omstreden nummer 9 van GroenLinks, Kauthar Bouchallikht, te handhaven is de partij bereid zware offers te bereiken. Het jeugdbestuurslid van de Moslimbroederschap kan en moet niet sneuvelen op de kandidatenlijst, omdat dat nou eenmaal toegeven zou zijn aan het racisme van witte mannen.

Of althans, dat is het rare praatje wat GroenLinksers elkaar wijs maken. Nou ja, degenen die bereid zijn zich zand in de ogen te laten strooien. Zoniet Zihni Özdil die in de afgelopen Kamerperiode enkele jaren in het parlement zetelde namens deze partij. Hij kwam daar hard in aanvaring met de dictatoriale, rechtlijnige denkwijze van Jesse Klaver, en werd kaltgesteld.

Enkele maanden voor de verkiezingen neemt Özdil ook afscheid van de hele partij. Dat Kauthar ondanks alle onthullingen – tot en met swastika’s aan toe – gewoon kandidaat-Kamerlid mag blijven is onverteerbaar voor de columnist:

“Waarom is een bewezen progressief kamerlid als Nevin Ozutok, die alle Gay Prides in Istanbul afliep, niet meer verkiesbaar?’

Met pijn in het hart heb ik twee weken geleden mijn GroenLinks-lidmaatschap opgezegd.

Aldus Zihni, die vervolgt:

“Mijn grootste wens op links was ideologische consistentie. Van schuldenstelsels tot het moslimbroederschap: een politieke partij die niet waakzaam is voor dat soort zaken, en er ook nog oneerlijk over communiceert, is niet progressief maar regressief. Dat mag, maar ik hoor daar niet thuis.”

Hoeveel politieke offers is Klaver nog bereid om te maken om zijn muze Kauthar Bouchallikht te handhaven? Of wil hij soms ten ondergaan met het orthodox-islamitische schip? Dat is een beetje raar, zeker voor een seculiere en progressieve partij als GroenLinks, nietwaar?