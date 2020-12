Racistische klapharken kalken gebouwen van Amsterdamse antiracisme-toko’s onder: ‘Roetveegpiet is genocide!’

Een stel racistische vernielzuchtige horken heeft vanochtend het pand van The Black Archives, een collectief van antiracistische actievoerders, beklad met witte verf en ronduit stompzinnige leuzes.

Racistische vandalen hebben vanochtend toegesloegen bij het kantoor van antiracismeclub The Black Archives, waar ze muurschilderingen vernield hebben en de personeelsleden geïntimideerd met achterlijke teksten. Dat bericht Het Parool:

“Het pand van The Black Archives in de Dapperbuurt is besmeurd. Muurschilderingen van Surinaamse helden zijn wit geverfd en op de deur zijn stickers geplakt met de tekst ‘roetveegpiet is genocide’. Op de muurschildering staan de Surinaamse helden Anton de Kom, Perez Jong Loy, Cindy Kerseborn, Sophie Redmond en Hugo Kooks afgebeeld. Bijna al de hoofden zijn beklad.”

Wat hiervan te denken? Simpel: wat een malloten zijn die graffitispuiters. Nee, je hoeft bepaald niet radicaal-links te zijn om deze walgelijke daad resoluut af te keuren. Verven doe je maar met een ezeltje op je zolder, niet op andermans muren. Lijkt me simpel zat, toch?

Dat wil overigens niet zeggen dat we vinden dat The Black Archives altijd goed werk verricht, alhoewel het bestrijden van racisme natuurlijk op zichzelf wel een nobel doel is. Maar goed, wat doe je als je het inhoudelijk oneens bent? Dan uit je je mening, of je klimt in de pen. Prima, niemand die zegt dat je altijd maar overal mee akkoord hoeft te gaan. Maar laat je verfkwasten thuis en ga al helemaal niet zaken als “genocide” aanhalen omdat een kinderfiguur een iets minder zwarte vegen op zijn gezicht heeft.

Hopelijk weet de politie dus snel een paar gestoorde extreem-rechtse vandalen voor het hekje te dagen.