Rob Jetten maakt nog maar eens sliding op de PVV: ‘Ze juichen voor antisemitisme en moslimhaat!’

Er komen weer eens verkiezingen aan, en dat betekent één ding: D66 en de PVV gaan weer eens een robbertje vechten over wie de meest verderfelijke partij van het land is. Ditmaal: de PVV “juicht voor antisemitisme,” aldus Rob Jetten.

Als we een bingokaart voor Tweede Kamerverkiezingen moeten maken, staat daar zonder twijfel ook een vakje op over “totaal zinloos bekvechten tussen de PVV en D66.” Vandaag konden we die maar liefst twee keer inkleuren! Martin Bosma gaf vanochtend een voorzetje door de NPO en D66 te kapittelen vanwege een Kaag-docu, en vanmiddag volgde een salvo van vertrekkend partijleider Rob Jetten.

Jetten was boos omdat Wilders een onderonsje had met de Hongaarse minister van buitenlandse zaken. De PVV’er verklaarde na afloop dat “soevereine landen gaan over hun eigen wetten,” en dat ze een Nexit willen. Dat was tegen het zere been van Jetten, die er een goedkeuring van joden- en moslimhaat in zag:

“Ach ja, daar staat de PVV weer te juichen voor het regime van Orbán. Daarmee juichen ze voor antisemitisme, voor haat tegen moslims en het ontslag van onafhankelijke rechters. D66 blijft altijd staan voor Europese samenwerking en onze gedeelde waarden van vrijheid en gelijkheid.”

Ja, je kan natuurlijk ook reageren op wat Wilders daadwerkelijk zei – iets over Nexit, het rechtsstaatmechanisme en baas in eigen portemonnee zijn. Maar waarom zou je dat doen, als je een collega-lijsttrekker ook kan verwijten een antisemitisme-juichaapje te zijn? Dat is toch veel smeuïger, nietwaar?