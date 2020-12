Rutte liegt keihard in coronadebat, claimt dat ‘alle Westerse en Aziatische landen sturen op zorgcapaciteit’

Volgens premier Rutte is het niet gek dat Nederland bij het verspreiden van corona de capaciteit in de zorg als belangrijkste maatstaf heeft gehanteerd, zo zei hij in een antwoord op een vraag van PvdA-leider Lodewijk Asscher. Er is één ding mis met die opmerking: het klopt van geen enkele kant.

Maar volgens Rutte volgen alle Westerse landen én Azië dezelfde strategie als de Nederlandse: sturen op zorgcapaciteit. Dit zei hij zojuist in de Kamer pic.twitter.com/7JYgucNw4b — CoronawatchNL (@CoronawatchNL) December 15, 2020

Gistermiddag vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de harde lockdown waar het kabinet Nederland in heeft geplaatst na de sterk stijgende coronabesmettingen van afgelopen week. Behalve begrip voor de maatregelen was er ook kritiek op het kabinet, dat laat heeft gereageerd en eigenlijk al het grootste gedeelte van het jaar achter de feiten aanloopt. Zo was er een stevige opmerking van Lodewijk Asscher (PvdA), die het kabinetsbeleid – ‘sturen op zorgcapaciteit’ – onverantwoordelijk en risicovol vond.

Rutte was het daar niet mee eens, en antwoordde verbaasd dat alle landen in het Westen én in Azië die strategie kiezen: precies zoveel vrijheid toestaan als mogelijk is met het huidige aantal bedden en personeelsleden in de zorg. Daarmee was de kous af.

Toch? Nou nee: het probleem is dat de beweringen van Rutte van geen kant kloppen, zoals een keur van deskundigen ook direct aangaven.

Alle Oost-Aziatische landen, Vietnam voorop, hebben relatief kleine populaties van enkele tienduizenden mensen snel in quarantaine gegooid om te voorkomen dat ze COVID-19 naar de rest van het land zouden overbrengen. Die opzet slaagde. Ook werd er enorm veel getest, helemaal volgens de TTI-aanpak: test, traceer en isoleer. Hierdoor kon corona bijna geheel ‘geëlimineerd’ worden, aldus medisch deskundigen.

Rutte krijgt er dan ook flink van langs van experts. Epidemioloog Saurabh Zalpuri noemt de bewering van Rutte dat iedereen zorgcapaciteit als heilige graal beschouwde dan ook een “leugen“, en citeert het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet om de succesvolle aanpak van landen als Taiwan en Nieuw-Zeeland te prijzen. Totaal verschillend, maar beide zeer succesvol.

Diederik Heinink, gespecialiseerd in zaken doen in Azië, noemt het optreden van Rutte zelfs “tamelijk gênant,” en verduidelijkt dat “sturen op zorgcapaciteit” zeker niet was wat Aziatische landen deden. Daarbij: “goed praten omdat iedereen het doet, is sowieso zwaktebod”

Ook Marino van Zelst, die dagelijks de coronacijfers uit RIVM-datasets haalt en in begrijpelijke tabellen plaatst, vindt dat Rutte liegt. Hij contrasteert het beleid van Rutte met dat van z’n Nieuw-Zeelandse ambtsgenote Jacinda Ardern, die op 11 Augustus de stad Auckland in een lockdown plaatste wegens vier besmettingen. Rutte, daarentegen, vond 5000 besmettingen per dag nog geen aanleiding voor extra maatregelen.

Kortom: Rutte heeft er gisteren dus nogal een waarheidsarm potje van gemaakt, in de Tweede Kamer.