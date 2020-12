Schertsvertoning! Mondkapjes-twijfelzaaier Jaap van Dissel (RIVM) krijgt eredoctoraat in de schoot geworpen

De man die er persoonlijk voor heeft gezorgd dat de hele vaderlandse mondkapjesdiscussie in het honderd is gestuurd, krijgt binnenkort vanuit Maastricht een eredoctoraat voor zijn verdiensten. Ja, echt. Jaap van Dissel kan zich straks mooi gesterkt weten door het feit dat je ondanks het twijfel zaaien rondom wetenschappelijk bewezen medische hulpmateriaal het tóch nog ver kan schoppen in de Limburgse academische wereld.

Zeg je lockdown, dan zeg je pandemie. En dan zeg je ook in één adem door: corona, RIVM, Jaap van Dissel. Lekker inhakend op de actualiteit, dus, dat de Universiteit van Maastricht heeft besloten om Van Dissel een eredoctoraat toe te kennen voor zijn werk tegen het virus dat maar niet verslagen wil worden, en waardoor een tweede lockdown noodzakelijk werd:

“De Universiteit Maastricht kent een eredoctoraat toe aan Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM en hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Van Dissel ontvangt het eredoctoraat ‘vanwege het combineren van wetenschappelijk werk met een maatschappelijke rol’. “En dat op een thema van groot gewicht in een woelige tijd,” aldus de universiteit verwijzend naar de coronacrisis. “In die rol bereikt hij een breed publiek met wetenschappelijke inzichten uit zijn vakgebied.”

Wat een lof! Ronduit ontroerend! Je zou bijna vergeten dat Van Dissel als RIVM-infectieziektenbaas er op een hoop thema’s nogale en potje van heeft gemaakt. Zo heeft hij een campagne gevoerd tegen mondkapjes dat bij tijd en wijlen zelfs iets wegkreeg van een fake news-campagne, compleet met achterhaalde bronnen. En we zijn ook de RIVM-pseudowetenschap nog niet vergeten op basis waarvan scholen open zijn gehouden – wat vermoedelijk tot tienduizenden onnodige besmettingen heeft geleid. Het belachelijke beeld dat er op scholen magischerwijs geen corona wordt doorgegeven, werd pas vorige week (!) gecorrigeerd.

Maar hé: beloon zoveel gestuntel gewoon lekker met een eredoctoraat voor Jaap van Dissel. Puike prestaties afleveren? Ach, dat is ook maar overrated.