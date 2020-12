Sébas Diekstra (Code Oranje): ‘Toeslagenlijsttrekkers Rutte, Asscher en Hoekstra moeten opstappen!’

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra is duidelijk. Als prominent kandidaat-Kamerlid voor Code Oranje én als juridisch specialist is hij ervan overtuigd dat alle huidige lijsttrekkers die betrokken waren bij de toeslagenaffaire moeten wieberen. En snel een beetje.

“Asscher, Rutte, Wiebes en Hoekstra zijn politiek verantwoordelijk voor de verwoesting van de levens van vele onschuldige burgers,” stelt Code Oranje-kandidaat-Kamerlid Sébas Diekstra terecht: “Burgers die zij gezworen hebben te dienen en te beschermen. Hoe langer zij politiek actief blijven, hoe groter hun minachtig richting het volk kennelijk.”

Daarom, zegt Diekstra, moeten de lijsttrekkers de eer aan zichzelf houden en opstappen. Het liefst vandaag nog. Ook over het vlugge besluit ineens €30.000 te betalen schenkt de CO-kandidaat klare wijn: “Het is wel helder waarom dit nu opeens wel kan. Snel de put dempen voor Kerst in de kennelijke hoop dat dit onvergeeflijk wangedrag tot minimale politieke consequenties leidt voor de medeschuldigen aan het ontiegelijke leed dat slachtoffers is aangedaan.”

Natuurlijk heeft Diekstra 100 procent gelijk. Het is een grove schande dat Lodewijk Asscher, Wopke Hoekstra én Mark Rutte gewoon denken te kunnen aanblijven. Maar, helaas, dit is wél Nederland na tien jaar Rutte. De man heeft er continu voor gezorgd dat ministeriële verantwoordelijkheid en politieke verantwoordelijkheid lege begrippen werden. Het gevolg is nu dat zelfs kiezers er weinig meer mee hebben. Anders is het immers niet te verklaren dat de VVD van Rutte in sommige peilingen op maar liefst 42 zetels staat.

Ongelooflijk genoeg lijkt er alleen iets van debat te zijn bij de PvdA. Asscher is medeverantwoordelijk voor de toeslagenaffaire, en anders dan bij de VVD en het CDA vinden zijn partijgenoten daar wél wat van. Nooit gedacht dat het zo zou zijn, maar ik moet dus iets positiefs kwijt over de sociaaldemocraten: zij hebben nog wél een band met het begrip ‘verantwoordelijkheid.’ Dit in tegenstelling tot de VVD en het CDA: die partijen kunnen zich alleen maar druk maken om het aantal zetels dat ze bij verkiezingen denken binnen te slepen.

Want dat is misschien nog wel de grootste ontmaskering geweest door die hele toeslagenaffaire: zelfs een blinde kan nu zien dat het de VVD en het CDA maar om één ding te doen is: macht. Het interesseert ze geen biet dat er mogelijk duizenden gezinnen vernietigd worden. Dat laat ze koud. Het enige waar ze zich druk om maken is hun eigen positie. Zolang die niet in het geding komt is het ze allemaal om het even. Zelfs de levens van duizenden ouders, die zo zwaar de pineut waren in de toeslagenaffaire.

