Slinkse stokbroodvreters gaan Nederland uit Air France KLM duwen: verdubbeling aandeel van Franse Staat

Nederland heeft voor miljarden in Air France KLM geïnvesteerd om te zorgen dat Frankrijk niet meer alleen de scepter zwaait over het luchtvaartconcern, waar het business model is om de Nederlanders het geld te laten verdienen en de Fransen dat te laten opstrijken. Maar het mag niet baten: Frankrijk steekt een Eiffeltorenvormige middelvinger omhoog en trekt de eigen invloed nóg meer omhoog.

Als Nederland één overname van een nationaal icoon zou moeten noemen die ronduit rampzalig heeft uitgepakt, dan is het wel V&D. Nou oké: ook Air France KLM. Waar de oer-Hollandse luchtvaartmaatschappij flink veel geld verdient, maar die vervolgens over de balk wordt gesmeten in Frankrijk. En die praktijk lijkt alleen nóg maar erger te worden, want de Franse Staat wil het eigen aandeel in de toko verhogen van 14,4% naar 30%. Dat dat miljarden gaat kosten geeft niet: die wordt via EU-premies toch wel weer op Noord-Europese landen zoals Nederland verhaald.

En zo spoelt het laatste beetje Nederlandse invloed binnen Air France KLM door het afvoerputje:

“De Fransen zouden een belang van 30% in de luchtvaartmaatschappij voor ogen hebben. „De Franse staat wil weer de grootste aandeelhouder worden. Nu hebben Nederland en Frankrijk elk zo’n 14%, en dat houdt bepaalde besluitvorming op”, zo meldt de Franse televisiezender TF1-LCI.

Machtsstrijd Daarmee komt de machtsstrijd binnen het concern op scherp te staan. Nederland werd in februari 2019 aandeelhouder van Air France KLM, omdat het kabinet het belang van het routenetwerk van KLM op Schiphol wilde borgen.”

Wat de Fransen gaan doen? Simpel: KLM ontmantelen. Er gewoon een geldslaaf van Parijs van maken, zodat daar flink gefeest kan worden van geld dat in Amsterdam verdiend wordt. Dan zit Nederland zonder nationale vervoerder, maar dat maakt de bandieten van Air France en de Franse regering natuurlijk niets uit.

Er zit echt nog maar één maatregel op: minister Hoekstra moet KLM renationaliseren, voordat de Fransen de maatschappij voorgoed de nek omdraaien. Zodat we weer baas in eigen huis zijn. De enige vraag is: bestaat daarvoor genoeg politieke moed in Den Haag? Of wordt toch weer braaf achter de Fransen aangehobbeld, die vervolgens verder kunnen met hun langlopende sloopproject? Dat zal toch niet? Laten we dus hopen op wat bestuurlijke cojones!