Sneue DENK-islamofobiebaiters misbruiken lockdown om te zaniken over Offerfeest: ‘Moslims moesten meer opofferen!’

Farid Azarkan heeft z’n performance ook weer op een DENK-video taan: hij heeft tijdens het coronadebat van gisteren z’n tijd gebruikt om te klagen over hoe zielig moslims wel niet zijn, en dat het oneerlijk is dat er met Kerst wél een miniversoepeling plaatsvindt.

Vaccin, een ticket naar de vrijheid, is een verkeerde verwachting. Nu de kerstdagen naderen is er de hoop dat er ook minder ziekenhuisopnames zijn. Maar er wordt nu met de dubbele maat gemeten. Moslims moesten namelijk wel hun offerfeest opofferen.#DENKanders #17maart2021 pic.twitter.com/VevRJ3lRQp — DENK (@DenkNL) December 15, 2020

Het was een grote janboel tijdens het coronadebat gisteren in de Tweede Kamer. Mark Rutte stond leugens te verkondigen alsof het helemaal niets was. Maar ook bij de mannenbroeders van DENK werd een aanfluiting van een speech afgeleverd door fractievoorzitter Farid Azarkan. In z’n toespraak hield hij eerst een antivaxx light-betoog, over dat we niet zoveel van vaccins mogen verwachten en hoe we ze helemáál geen ‘ticket naar de vrijheid’ mogen noemen – daarmee de argwaan tegenover vaccins die breed in zijn achterban leeft, nog eens extra te voeden.

Maar ook had Azarkan wat te zeuren over de mini-mini-versoepeling met Kerst: op 24, 25 en 26 december mag je thuis drie mensen ontvangen in plaats van slechts twee. Dát was pas oneerlijk, vond Azarkan! Zomaar een uitzondering voor nota bene het populairste feest ter wereld, dat inmiddels zo sterk geseculariseerd is dat je zeker geen christen (meer) hoeft te zijn om het te vieren.

Azarkan had het lef dit te vergelijken met het Offerfeest van afgelopen zomer. U weet wel: één groot slagersfestijn van een minderheidsreligie in Nederland – een feestdag die niet draait om samen zijn, maar om het op grote schaal doden van beesten. Oneerlijk dat de overheid Kerst en Offerfeest niet op gelijke wijze behandelde, klaagde Azarkan tijdens een debat dat niet over godsdienst maar over coronazaken ging.

Het enige wat ik kan zeggen: laten we hopen dat de peilingen gelijk hebben, en deze club inderdaad een zwaar electoraal verlies voor de kiezen krijgt in maart. Het zou van harte verdiend zijn, zoals ook de bizarre rant gisteren weer eens bewees.