Stalinistisch GroenLinks kent zelfs voor Jesse Klavers neefje geen genade: uit fractie geknald wegens eigen mening

De loopbaan van Jesse Klavers eigen neef is binnen GroenLinks op een dwaalspoor gezet: de 20-jarige Nick Klaver is uit de fractie van zijn partij in Roosendaal gegooid, omdat hij het waagde opbouwende kritiek te leveren op het functioneren van de fractievoorzitter. Ja, dan weet je wel hoe laat het is in de fusiepartij waarin ondermeer de Communistische Partij opging.

De driftig voortmarcherende stalen laarzen van GroenLinks kennen geen genade, voor niemand niet. Je zal en moet buigen voor de orders van hogerhand, want anders wordt je vermorzeld door het partijapparaat.

Dat dát de manier is waarop deze ogenschijnlijk vrijzinnige partij opereert, daar kwam deze week het Bloemendaalse raadslid Nick Klaver achter. Hij werd uit de fractie gezet, want hij had wat opmerkingen op de fractievoorzitter van zijn eigen partij. En dat mag natuurlijk niet, hè?

“GroenLinks Roosendaal heeft Nick Klaver twee weken geleden uit de fractie gezet. De reden: Klavers kritiek op fractievoorzitter Christian Villée. Die zou volgens Klaver (20 jaar én neefje van landelijk partijleider Jesse Klaver) te weinig luisteren naar wat er in de samenleving speelt. Villée weigert elke vorm van inhoudelijk commentaar: ,,Wij doen geen mededelingen over interne kwesties.’’”

Villée heeft namelijk geen oor voor de bevolking van Roosendaal, meent Klaver. Toch een vrij elementair onderdeel van het raadslidmaatschap, zou je zeggen. Maar in plaats van dat de fractievoorzitter het moment aangrijpt voor zelfreflectie, grijpt hij terug op die aloude tucht-en-orde-reflex die GroenLinks erfde van één van diens voorgangers, de Communistische Partij: de keiharde censuurlat er overheen.

Tja, zo kennen we die partij weer, hè?