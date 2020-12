Sylvana Simons: ‘Veel efficiënter om alle mannen en incompetente vaders te steriliseren!’

BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons breekt een lans voor de verplichte sterilisatie van mannen die ‘slecht’ en ‘incompetent’ blijken te zijn in de ogen van de politica.

Het lijkt erop dat BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons hoogte heeft gekregen van een oud plan van CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge. In een vorig politiek leven was de professionele brekebeen namelijk wethouder van Rotterdam, en heeft in die hoedanigheid ooit voorgesteld om vrouwen die volgens hem niet in staat zijn om kinderen op te voeden al dan niet tegen hun wil te steriliseren. “Sommige kinderen hebben het recht om niet geboren te worden,” zo verdedigde de huidige vice-premier in 2016 nog zijn plan.

Om welke reden dat meer dan vier jaar oude plan – dat destijds door alle politieke partijen van de hand werd gewezen – nu opnieuw komt bovendrijven is niet duidelijk, maar het voormalige Amsterdamse gemeenteraadslid heeft er wel een mening over:

“Het is echt veel efficiënter om gewoon alle mannen/slechte/incompetente vaders te steriliseren hoor…”

Tot in hoeverre Sylvana deze mening écht deelt of slechts polemisch uit, is onduidelijk. Wel is het niet de eerste keer dat zij laat blijken wat meer tegengas voor mannen te willen.

Augustus vorig jaar deed ze een oproep om mannen uit zoveel mogelijk foto’s te verwijderen. Mannelijkheid is namelijk maar een knellend keurslijf, zo liet zij in 2018 weten. Daarnaast suggereerde ze in 2017 dat eigenlijk alle mannen op z’n minst medeplichtig zijn aan aanranding en seksuele intimidatie.