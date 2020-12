Tijs van den Brink sloopt media bij GL-islamiste Kauthar: ‘Alsof Andries Knevel bij D66 gaat en niemand is kritisch!’

Op vlijmscherpe wijze heeft EO-presentator Tijs van den Brink afgerekend met alle poeslieve media die Moslimbroederschap-jeugdbestuurslid Kauthar Bouchallikht heeft gekregen nadat bekend werd dat zij allicht niet zo gematigd is als ze zichzelf voordoet, nu ze op de GroenLinks-kieslijst staat.

Kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks @Kauthar_ gaf een interview bij @dit_is_M om nog maar eens zaken op te helderen over Femyso. @TijsvandenBrink is verbaasd over de mediastrategie, zegt hij in @SpraakmakersOp1. “Zet haar een keer bij Sven Kockelmann. Dit ettert maar door.” pic.twitter.com/yOdvQIC1Fz — NPO Radio 1 (@NPORadio1) December 3, 2020

“Het is alsof Andries Knevel bij D66 op de lijst gaat staan en we hem daar niet kritisch over mogen interviewen”, aldus de pijnlijke vergelijking die Andries Knevel vanochtend op NPO Radio 1 maakte om daarmee uit te drukken hoe ontzettend gek het is dat het seculiere en links-liberale GroenLinks bij de komende Kamerverkiezingen een orthodox-conservatieve religieuze vrouw op plek 9 van de lijst heeft staan.

Zoals inmiddels wel bekend: behalve GroenLinks-Kamerkandidaat was Kauthar Bouchallikht ook bestuurslid bij FEMYSO, een islamitische jongerenorganisatie van diep-conservatieve snit. Van het type op de foto gaan met haatimams die homo’s willen vermoorden om hun geaardheid, zeg maar. En van het type trainingen geven aan de extreem-rechtse haatzaaiers van Milli Görüs. Iemand die er zelfs bij DENK niet in komt, maar voor wie bij GroenLinks nu alle deuren openzwaaien.

Opmerkelijk. Alsof – inderdaad – de conservatieve christelijke presentator Andries Knevel aanklopt bij Sigrid Kaag om D66-Kamerlid te worden. Zou dat niet gek zijn? Zouden we daar dan niet wat vragen over willen stellen? Precies ja. Dus waarom krijkt niemand de kans dit bij Kauthar te doen, behalve dan Margriet van der Linden, die kennelijk haar kritische blik had laten liggen in haar kleedkamer bij M?