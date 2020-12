Top 3 goedkoopste zorgverzekeringen met vrije zorgkeuze

Om de zoveel tijd is het weer mogelijk om te veranderen van het type zorgverzekering. Denk jij dat de huidige zorgverzekering nog bij je past, of ben jij op zoek naar een nieuwe zorgverzekering. In Nederland is een zorgverzekering namelijk verplicht, maar je mag wel zelf bepalen waar jij de zorgverzekering gaat afsluiten. Zolang ze maar officieel erkend zijn in Nederland. Maar hoe vind jij nu de Goedkoopste zorgverzekering 2021? Vraag jij je ongetwijfeld af. Dit kun je gemakkelijk doen door zorgverzekeringen te vergelijken. Daarvoor hoef je gelukkig niet allerlei verschillende websites af te struinen. Dit kun je simpelweg doen door naar een vergelijkingswebsite te gaan. Daar is alles al voor je gedaan, zodat je zelf vrijwel geen werk meer hoeft te verzetten.

Zorgverzekering vergelijken erg belangrijk

Maar waar moet jij dan precies op gaan letten als het gaat om een zorgverzekering vergelijken? In principe is dan een handige tip om dan op verschillende zaken te letten. Je moet bijvoorbeeld letten op de aanvullende verzekering. Heb jij deze nodig, of heb je geen verzekering met aanvullende dekking nodig? In veel situaties is het namelijk zo dat je geen aanvullende verzekering nodig hebt. Misschien heb je bijvoorbeeld geen fysio of tandarts nodig. Een tandartsverzekering is in dat geval overbodig. Het is dan natuurlijk hartstikke zonde als je daar voor gaat betalen. Kijk bij het vergelijken van een verzekering dan ook altijd naar wat je nodig hebt en wat niet. Op die manier is het gemakkelijker om te vergelijken wat een goedkope verzekering is en wat een duurdere verzekering is. Het kan soms zijn dat bij de ene verzekering de aanvullende verzekering goedkoper is, terwijl bij de andere verzekering de basisverzekering.

Wel of geen collectieve verzekering?

Veel mensen hebben een collectiviteitskorting en denken daarmee goedkoop uit te zijn. Echter blijkt dit vaak onjuist en door je zorgverzekering goed te vergelijken kom je vaak veel goedkoper uit.