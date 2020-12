Transgenderactiviste: ‘Geef alle kinderen puberteitsremmers totdat ze besluit over hun gender kunnen maken!’

Elk kind zal en moet verplicht puberteitsremmers nemen, omdat ze niet in staat kunnen worden geacht om beslissingen te nemen over hun geslacht. Daarom: troep voor ieder kind. Vindt althans transgenderactiviste Zinnia Jones.

Alle kinderen die een verplicht genderproject moeten opnemen? Dat moet binnenkort realiteit worden, als het aan de Amerikaanse transgenderactiviste Zinnia Jones ligt, die zelf geboren werd als man maar zich inmiddels vrouw noemt.

Jones vindt dat kinderen nog geen geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over bijvoorbeeld welk geslacht ze willen hebben, en ze dus puberteitsremmers moeten krijgen toegediend totdat ze volwassen genoeg zijn om dat wel te doen, zo deed ze uit de doeken op social media:

“If children can’t consent to puberty blockers which pause any permanent changes even with the relevant professional evaluation, how can they consent to the permanent and irreversible changes that come with their own puberty with no professional evaluation whatsoever?” YouTuber Zinnia Jones, also known as Lauren McNamara, tweeted this month.

“This is literally a position that permanent changes are fine as long as you’re not trans,” Jones continued. “An inability to offer informed consent or understand the long-term consequences is actually an argument for putting every single cis and trans person on puberty blockers until they acquire that ability.”