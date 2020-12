Vaccinfaalhaas De Jonge bevestigt: Nederland gaat pas prikken op 8 januari, rest van de EU dus al op 27 december

Het is nu officieel: Hugo de Jonge is een falende faalminister die niet voor elkaar weet te spelen wat in de rest van de EU wel gewoon kan: direct na Kerstmis beginnen met vaccineren. De datum wordt nu weer vastgesteld op 8 januari.

Als er een prijs kon worden uitgereikt voor minst competente persoon van Nederland, dan zou die vast en zeker de Hugo de Jonge Award geheten hebben. Waarom? Na talloze keren aandringen, opmerkingen maken en anderszins druk zetten weet minister Hugo de Jonge nog altijd niet voor elkaar te boksen dat Nederland gaat beginnen het coronavaccin te distribueren op 27 december.

Andere EU-landen kunnen het wel. Maar ja, andere EU-landen zitten ook niet opgescheept met Hugo de Jonge. Dus krijgen we vanavond deze lariekoek te horen:

“De eerste coronavaccinatie kan plaatsvinden op 8 januari 2021, als het vaccin Europees wordt goedgekeurd. Dat schrijft coronaminister De Jonge in een Kamerbrief. Vanaf maandag 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd. De eerste groep die wordt opgeroepen bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal.”

Eén schrale troost: hier gaat de Kamer vermoedelijk niet mee akkoord, en dus zal de rampzalige bewindspersoon De Jonge vermoedelijk flink gegrilld worden voor dit ultratrage vaccinbeleid. Of dat alsnog betekent dat eerder kan worden beginnen met vaccineren? Laten we het hopen, maar de kans is dat na meer dan drie jaar De Jonge-ministerschap de incompetente metaalmoeheid zich niet zomaar laat wegpoetsen.

En dus is Nederland nu de vaccinatierisée van Europa. Bravo, Hugo. Prima gedaan, weer!