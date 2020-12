Verbijsterend! Woke klimaatridders Extinction Rebellion zetten fake news-afdeling op: letterlijke kopie van NOS

Alles is kennelijk geoorloofd in de strijd tegen de burger die niet genoeg doet om de klimaatverandering te stoppen. Extinction Rebellion gaat een eigen fake news-dependance opzetten, die zich bezighoudt met het natuurgetrouw imiteren van het NOS Journaal om de neuzen de goede (groene kant) op te krijgen.

Even een binnenkomer: fake news bestaat en kan zeer kwalijke gevolgen hebben. Nare figuren kunnen er verkiezingen mee winnen, en verderfelijke complottheorieën winnen er aanhang mee. Het is een smoezelige, manipulatieve techniek om mensen zo ver te krijgen dingen te doen die ze niet zouden willen doen als ze de échte waarheid kenden.

Vandaar dat er dus ook geen enkele rechtvaardiging bestaat voor het nieuwste voorstel van de klimaatdemonstratiebeweging Extinction Rebellion om een eigen nep-NOS Journaal te beginnen om daarmee de strijd tegen klimaatverandering van een leugenachtig tintje te voorzien:

“Achtergrond: Op 2 november lanceerde een groep Rebellen de community XR Nieuwsmedia. Het doel van de community is om door actie te voeren, het publieke debat aan te zwengelen en zelf creatieve content te creëren de media aan te zetten tot betere klimaatverslaggeving. Haar eerste daad is een campagne gericht op de NOS. De lancering van een fake NOS-website, met daarop een ‘5 voor 8 klimaatjournaal’ is daar een onderdeel van. Wat: Een voorbeelduitzending van het ‘5 voor 8 klimaatjournaal’: Een letterlijke kopie van het NOS-journaal (zelfde studio, fysiek of digitaal nagemaakt, zelfde stijl) volledig over de klimaat- en ecologische crisis van 5 minuten lang.”

Dit alles blijkt uit een vrijwilligersvacature die de beweging onlangs online heeft gezet. Uiteraard zijn werknemers van de NOS er niet zo blij mee. Maar eerlijk is eerlijk: eigenlijk zou niemand er blij mee moeten zijn. Voer de discussie gewoon op inhoud, en op basis van feiten. Niet op basis van manipulatie, verdraaiing en nepperij. Of willen we soms een maatschappij vol leugenaars worden?