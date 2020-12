Verkiezingsfraude mogelijk aangetoond! ‘Dominion-stemtelmachine in Georgia telt Trump-stemmen voor Biden’

Er is iets spannends aan de hand. Een forensisch onderzoek in Ware County, Georgia lijkt een algoritme in een stemtelmachine van Dominion Voting Systems (DVS) te hebben ontdekt. Bij het invoeren van een gelijk aantal stemmen voor beide kandidaten rekende het apparaat 26 procent van de ingevoerde Trump-stemmen voor Biden!

Laat ik vooraf even zeggen dat ik de betrouwbaarheid van de bronnen die dit beweren niet aan kan tonen. De mensen die dit roepen lijken mij, zover ik heb kunnen zien, wel betrouwbaar te zijn. Daarom deel ik dit.

De DVS-stemtelmachine in Ware County schijnt stemmen te tellen op basis van een algoritme. In plaats van ‘1 stembiljet = 1 stem’ wordt er gerekend met een weighted value. De ene stem wordt blijkbaar een andere waarde toegekend dan de andere stem. In dit geval wordt er beweerd dat de machine in kwestie één Trump-stem als 0.87 rekent en één Biden-stem als 1.13. Voer je dus een gelijk aantal stemmen in voor beide kandidaten, dan komt Biden er met een voorsprong van 26 procent bovenuit. En dat is dus precies wat ze nu hebben gedaan.

Ware County, Ga has broken the Dominion algorithm: Using sequestered Dominion Equipment, Ware County ran a equal number of Trump votes and Biden votes through the Tabulator and the Tabulator reported a 26% lead for Biden. — Robb Hurst, CPA 🐸 (@robbhurstCPA) December 6, 2020

Nu zegt Robb Hurst de meeste mensen misschien niet zoveel, maar Congressman Jody Hice is al wel een heel stuk betrouwbaarder:

Yesterday we learned a forensics examination of a Ware County, GA #DominionVotingSystems machine found votes were switched from @realDonaldTrump to @JoeBiden. This is one machine in one county in one state. Did this happen elsewhere? We need to know! EXAMINE ALL THE MACHINES! — Rep. Jody Hice (@CongressmanHice) December 4, 2020

En hij wordt ge-retweet door Emerald Robinson, de Newsmax-correspondent voor het Witte Huis:

In The Washington Examiner worden deze claims echter weersproken. Er zou allemaal niets van waar zijn. Maar dat lijkt eigenlijk voornamelijk te zijn gebaseerd op de claim van Election Supervisor Carlos Nelson, die spreekt van een menselijke fout tijdens het hertellen.

Ware County Election Supervisor Carlos Nelson told me this is false: No one has obtained any machine from his office. There was a human-error tabulation issue discovered during the hand recount, the tallies of which were matched by the just-ended machine recount https://t.co/GGrYY5WHJJ — Marc Caputo (@MarcACaputo) December 4, 2020

In de staat Georgia zijn twee hertellingen geweest. Er is toen alleen gekeken naar het aantal uitgebrachte stemmen en of deze overeenkwamen met het getal wat de DVS-telmachines aangaven. De handtekeningen op de stembiljetten zijn toen niet geverifieerd met de handtekeningen op de enveloppen waar ze in zaten. Nu is ook bekend dat DVS-telmachines beschikken over een scan- en printfunctie, waardoor het goed mogelijk is dat het aangegeven aantal getelde stemmen overeen kan komen met het aantal stembiljetten.

Met andere woorden: je voert 100 Biden-stembiljetten in, het systeem telt er 113 en print er 13 extra uit. Een andere manier is om 13 ongeverifieerde Biden-biljetten toe te voegen aan de reeds getelde biljetten. Bij een hertelling komt het resultaat en het aantal stembiljetten dan mogelijk perfect overeen. In het geval van 100 Trump-stemmen (met een waarde van 0.87) blijken er dan 13 te weinig te zijn geteld en komt Trump hooguit van 87 stemmen terug naar 100.

Het is nu hoe dan ook belangrijk dat ook andere DVS-telmachines worden nagekeken, want machines van deze fabrikant zijn in zo’n beetje alle swing states prominent aanwezig. In het geval van de staat Georgia is het zelfs van cruciaal belang, omdat de gouverneur Brian Kemp en staatssecretaris Brad Raffensperger die machines ‘schoon’ willen hebben voor de aankomende gouverneursverkiezingen daar. Iets waar Trump-advocaat Lin Wood een stokje voor lijkt te hebben kunnen steken.

Hopelijk kan het Trump-team meer van deze machines bemachtigen en testen om te zien of er overal sprake is van een mogelijk algoritme of een andere functie waarmee het mogelijk blijkt om te frauderen. Dan weten we eindelijk zeker of er echt sprake is van grootschalige fraude of dat het allemaal één grote onzin is.