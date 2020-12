Viruswappies zijn criminelen: OMT-leden thuis opgezocht en met de dood bedreigd

Viruswappietuig komt nu ook OMT-leden thuis opzoeken, omdat zij hun best doen het antwoord op de coronacrisis te coördineren. De complotdenkers hebben echter zin om ze te lynchen, of uit te zetten naar het buitenland.

In 2020 hebben we een hoop nieuwe fenomenen zien ontstaan. Behalve de Thierry-bittereinders – mensen die er echt op stáán om samen met de FVD-narcist samen ten onder te gaan op de Titanic – kwam ook een groep waarmee zij in een aardig overlappend Venn-diagram staan aardig in het nieuws: de viruswappies. Lui die geloven dat corona een complot is van Bill Gates en George Soros om iedereen met 5G-chips in te spuiten, of om de Amerikaanse verkiezingen te manipuleren.

Stuk voor stuk mensen van ontzettend laag allooi, wat blijkt uit het feit dat zij mondkapjes omschrijven als “muilkorven” in plaats van – ik weet het niet, hoor – een maatregel om besmettingen te voorkomen. Geleid en opgejut door een malafide dansleraar waren ze zich ware helden die vaccins weigeren, winkeliers lastigvallen door expres geen mondkapje te dragen en zelfs te dagdromen over het vermoorden van premier Rutte.

Maar al die kinderachtige spelletjes zijn nogal snel saai. Dus moet er worden overgegaan op het kapotmaken van het OMT. Mensen die hun best doen om de coronacrisis zo snel mogelijk te beëindigen. Maken die wel eens fouten? Genoeg. Maar ga er maar eens aanstaan, middenin een crisis in een land van duizend meningen. Ze een strop opsturen is echt het meest bizarre wat je kan doen:

“Meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) zijn de afgelopen tijd bedreigd, blijkt uit gesprekken die NU.nl met OMT-leden heeft gevoerd. De huizen van verschillende OMT-leden zijn bezocht en er zijn brieven met daarin intimiderende teksten bij hen bezorgd. Ook Marion Koopmans heeft thuis brieven gehad. Daarnaast vertelt ze online berichten te hebben ontvangen waarin een afbeelding van een strop met daarbij de teksten “it’s waiting” en “nog even” te zien was.”

Laten we hopen dat de politie alle viruswappie-onverlaten die deze brieven hebben bezorgd weet te traceren. En lever ze maar uit, aan Pfizer of Moderna. Dan kunnen ze als al dan niet onvrijwillig vaccinproefpersoon misschien nog een keer wat goeds doen in de coronacrisis, in plaats van alles opzettelijk in het honderd te sturen en daarbij ons allemaal te duperen.