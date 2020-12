Voorman Virus-nogwat Willem Engel opnieuw aangehouden, deze keer bij een demonstratie in Hilversum…

Op diverse plekken in Nederland, waaronder Hilversum, Eindhoven en Maastricht waren vandaag demonstraties tegen het coronabeleid van de overheid. Ook in tijden van lockdown moet dat natuurlijk gewoon kunnen, mits de geldende veiligheidsregels maar in acht worden genomen. De voorman van Viruswaanzin Viruswaarheid hield zich in Hilversum echter niet aan de regels en werd opgepakt door de politie.

Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum, had de demonstratie in zijn stad verboden omdat er veel te veel mensen op af dreigden te komen. Dat rijmt natuurlijk niet zo lekker met alle winkels en horeca die wel verplicht gesloten moeten blijven. Willem Engel en zijn aanhang trokken zich daar echter niets van aan en waren toch naar de mediastad gekomen om te demonstreren tegen het coronabeleid en de opgelegde lockdownmaatregelen van de overheid.

Demonstreren mag -lockdown of niet- nog steeds in Nederland. Wel moet er dan een zekere waarborg kunnen worden afgegeven dat deze ordelijk verloopt en dat men zich houdt aan de geldende richtlijnen van het kabinet. Burgemeester Broertjes van Hilversum had -naar eigen zeggen- echter signalen binnengekregen dat de organisatie zich niet zou houden aan de voorschriften.

Ondanks het verbod kwamen er toch een kleine man of vijftig naar het centrum van Hilversum om te protesteren. In eerste instantie werd de groep ongemoeid gelaten, maar toen de sfeer grimmig begon te worden sommeerde de politie de activisten om huiswaarts te keren. Toen daar vervolgens door een deel van de groep geen gehoor aan werd gegeven, besloot de politie om in te grijpen.

Een paar weken opsluiten in de Grote Kerk van #Urk lijkt me een passende straf voor deze gek…#Viruswaarheid-voorman Willem Engel aangehouden bij demonstratie Hilversum – https://t.co/nNpww8FRnN — John ©️⚓ (@baliekluiver) December 19, 2020

Onder een van de arrestanten bleek het te gaan om Willem Engel, beter bekend als de zeer omstreden leider van Viruswaarheid. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Het is overigens niet de eerste keer dat Engel werd opgepakt.

Laat Engel dus maar even rustig op adem komen op het politiebureau van Hilversum, hij zit tegen de overspannenheid aan en heeft overduidelijk even rust nodig.