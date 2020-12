Vriendjespolitiek in het OMT? Lid Jan Kluytmans is behalve adviseur óók betrokken bij fabrikant coronatesten

Opnieuw rijst er twijfel rondom de integriteit van het OMT, het overheidsorgaan dat de regering moet adviseren over het coronavirus. Een lid van de club blijkt namelijk zélf een zakelijk belang te hebben bij het testbeleid: arts-microbioloog Jan Kluytmans.

Zakelijke integriteit staat niet hoog in het vaandel bij het OMT, zo kunnen we wel concluderen op basis van een artikel dat Follow the Money vandaag schreef. In het artikel van de onderzoeksjournalistieke website wordt beschreven hoe OMT-lid Jan Kluytmans wel érg nauw betrokken is bij een laboratorium dat sneltesten voor het coronavirus ontwikkelt – en daar ook een financiële vergoeding voor krijgt. FtM schrijft:

“Arts-microbioloog Jan Kluytmans verdient aan coronatesten. Als lid van het Outbreak Management Team (OMT) adviseert hij gelijktijdig over het testbeleid en over de inzet van sneltesten, een bron van inkomsten voor zijn laboratorium en hemzelf. Maar dat financiële belang heeft hij niet gemeld. Het RIVM ontkent het bestaan van een belangenconflict..”

Het artikel beschrijft uitstekend hoe de hazen lopen: Kluytmans zit met enkele collega-artsen in een maatschap, en dat maatschap runt het Microvida-lab dat werkt voor diverse ziekenhuizen, waaronder het Amphia-ziekenhuis waar Kluytmans werkzaam is.

Geconfronteerd met die feiten zegt Kluytmans dat hij geen hoger inkomen wil ontvangen in 2020 dan in 2019, en al het geld dat hij extra verdient terug in de gezondheidszorg wil stoppen. Een aardig gebaar, natuurlijk, maar een voornemen is nog geen daad. Daarbij: het spreekt de evidente belangenverstrengeling ook niet tegen.

Kluytmans is overigens niet de eerste OMT’er over wie er vragen rondom integriteit ontstaan. Ook virologe Ann Vossen kwam eerder in opspraak vanwege een dubbele pet.