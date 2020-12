Weg met de hypocrisie van de VVD: “Ze zwabberen maar wat aan rondom immigratievraagstuk”

Tanya Hoogwerf, kandidaat-Kamerlid voor Code Oranje heeft in de Echte Jan Podcast hard uitgehaald naar de VVD over hun zwabberende standpunten rondom het immigratievraagstuk.

Volgens Hoogwerf, die furore maakte binnen de populistisch-rechtse partij Leefbaar Rotterdam heeft de VVD eigenlijk al praktisch haar kansen te grabbel gegooid. Vandaag nog schreef De Dagelijkse Standaard al dat de VVD definitief gekozen lijkt te hebben voor een ‘linksig’ beleid. Daarbij zou de steun van GroenLinks de voormalig vrije liberalen niet ontsieren.

“Bij de vierjaarlijkse dans rondom de verkiezingsboom komt de VVD met stoere verkiezingspraat over ‘minder immigratie’, maar feit is dat er de afgelopen 10 jaar onder VVD/beleid 750.000 nieuwkomers (!) zijn bijgekomen. Bovendien stemde de VVD keer op keer tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Vlak voor de verkiezingen maken de liberalen daar ineens een item van. Volstrekt ongeloofwaardig. Dankzij Rutte & Co is het absorptievermogen in onze steden allang bereikt en dreigt nu ook de regio volgebouwd te worden. Ons boerenland dreigt te verdwijnen”

, aldus Hoogwerf.

De nieuwe aspirant partij Code Oranje stelt dat hele wijken in de grote steden overbelast zijn. De bevolkingssamenstelling is onbalans. Bovendien drukt overbevolking op de al schaarse woningvoorraad, de leefbaarheid en zorgt onder meer voor criminaliteit, radicalisering en vervuiling op straat. Tel daarbij het tekort aan politie- en handhavingscapaciteit op en je weet dat niets doen geen optie is.

De Echte Jan Podcast verschijnt elke zaterdag rond 13 uur en is te beluisteren via SoundCloud, Spotify en iTunes. Tot aan de Tweede Kamerverkiezingen zal de Podcast in het teken staan van Code Oranje.