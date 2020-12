Wegkijkend RIVM komt toch maar eens tot inkeer: hmm, scholen zijn toch wél brandhaard van corona-infecties!

Tekenend voor een land waarin alle betrokken instanties niet echt weten wát of hóé er tegen het coronavirus moet worden opgetreden is het RIVM – 10 maanden na uitbraak van de pandemie – toch maar eens van standpunt gewisseld over besmettingen op scholen. Teksten op de website werd ineens aangepast, om te reflecteren dat de instantie ‘opeens’ tot inkeer is gebracht: scholen zijn wél brandhaarden.

Kudos aan de oplettende Martin Visser, die achterhaalde dat het RIVM een tekst over middelbare scholen op de eigen website geschrapt en vervangen heeft. Eerder schreef de rijksgezondheidsdienst dat verspreiding van corona “vaak buiten school plaatsvindt.” Op allerlei manieren in hun vrije tijd geven leerlingen COVID-19 aan elkaar door, doch “maar beperkt op school en in de klas.” Dat was natuurlijk al niet logisch. Alsof leerlingen bij het binnentreden van de school niet alleen hun fiets, maar ook hun mogelijke coronabesmetting even buiten parkeren voor de duur van de schooldag.

Nu tapt het RIVM toch maar uit een ander vaatje: besmettingen met corona vinden nu “voor ruim de helft van de gevallen buiten school plaats.” Een verbloemde manier om te zeggen: als scholieren COVID-19 oplopen, is de kans zo’n 50% dat dat door school komt. Kortom: het RIVM is door de pomp – scholen zijn wel degelijk een belangrijke superverspreider van het virus – vijf dagen per week, zo’n zes á zeven uur per dag.

De aanvankelijke RIVM-bevindingen over zogenaamd slechts zeer “beperkte” coronaverspreiding op scholen is gebruikt als rechtvaardiging om die open te laten, ondanks dat horeca-etablissmenten, theaters en veel kantoren wél hun deuren hebben moeten sluiten.

Hoe lang het RIVM deze poppenkast nog kan volhouden, is anyone’s guess. Het vermoedelijke antwoord: zo lang als dat de politiek bereid is rugdekking te geven aan dit beleid. Dat zal wellicht niet zo heel lang meer zijn, als de komende week weer iedere dag 9000 nieuwe besmettingen gemeld krijgen net als ten tijde van het hoogtepunt van de tweede golf. Zet je dus maar alvast schrap voor de kerstlockdown, in ieder geval voor de zekerheid.