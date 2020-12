Werk, werk, werk! DDS zoekt nieuwe redacteuren (m/v) om het team te versterken

DDS is ook in het coronajaar 2020 flink blijven doorgroeien, en daarom zijn we per 1 januari 2021 op zoek naar nieuw schrijftalent, om onze poule met ervaren redacteuren te versterken met vers bloed. Denk jij dat je in je hebt wat nodig is om voor ons te komen schrijven? Aarzel dan niet, en mail ons!

Wie naar buiten kijkt, ziet dat het bar en boos is. Niet alleen vanwege de winterse weerperikelen, maar uiteraard ook vanwege het coronavirus dat nog steeds de horeca gesloten houdt en Nederlanders met mondkapjes door het dagelijkse leven laat gaan. Voor een nieuwsmedium als het onze desalniettemin een uniek, en bijzonder jaar. De nieuwsconsumptie van Nederlanders schoot omhoog, en De Dagelijkse Standaard heeft daardoor diens positie kunnen soliderenals dé rechtse nieuwswebsite van Nederland bij uitstek.

Daar zijn we natuurlijk trots op, maar we gaan niet op onze lauweren rusten: we pakken dóór. En dat doen door maar liefst 2 nieuwe redacteuren (m/v) te willen aannemen per 1 januari 2021. Voor alle duidelijkheid: uiteraard gaat dit om betaalde functies, en werk je in de meest coronaproof omgeving die maar bestaat: vanuit je eigen huis.

Ben jij de versterking voor het DDS-team die we zoeken? Lees dan door:

ben jij beschikbaar om structureel één of twee dagen in het weekend te werken;

heb jij een vlotte pen en deins je niet terug ergens je mening over te geven;

ben jij goed ingevoerd in het Nederlandse politieke en culturele nieuws;

beheers jij het Nederlands uitstekend;

en beschouw jij jezelf over het algemeen als rechts, liberaal, conservatief of een mengeling van één van voorgenoemden?

Tenslotte:

Ervaring met schrijven of redactioneel werk is een pré;

Beschikbaar in het weekend idem dito.

Kan jij de voorgaande vragen met een resoluut ‘ja’ beantwoorden? Dan ben jij misschien wel de kracht die we zoeken. Stuur je cv + motivatiebrief naar redactie@dagelijksestandaard.nl, en wie weet wordt er spoedig contact met je opgenomen.

Tot mails!