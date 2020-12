Wilders licht tipje sluier op van verkiezingsprogramma: wil Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering

Traditiegetrouw is de PVV de allerlaatste partij die de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de Kamerverkiezingen aankondigt. Vandaag licht de leider van de op één na grootste partij echter wel een tipje van de sluier op: hij wil een nieuw ministerie optuigen om de trend in de massamigratie om te buigen. Maar hoe succesvol dat plan zal zijn…?

De PVV zal in maart voor de vijfde keer in haar vijftienjarige bestaan meedoen aan Tweede Kamerverkiezingen. Ongetwijfeld gaan we weer een hoop ‘klassieke’ PVV-plannetjes horen: je Koranverboden, je kopvoddentaksen, je moskeesluitingen… Allemaal weer in het PVV-programma. Maar omdat zelfs de partij van Geert Wilders moet vernieuwen, is ook besloten om dit anti-islampunt deels in een nieuw jasje te gieten. En dat is: het inrichten van een nieuwe ministerie om de problematiek aan te pakken. Wilders:

“Onze grenzen moeten dicht voor nog meer asielzoekers en immigranten uit islamitische landen. Nederland is overvol.

En de islam hoor niet bij Nederland. De PVV wil een nieuw Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering (IRD). Met een Minister van IRD.”

Dus een ‘Minister van IRD’. Gaat dat werken? Even denken hoor…

Nee, natuurlijk niet. Als eerste gaat natuurlijk geen enkel ministerie, ook geen PVV-kroonjuwelenministerie, mensen overtuigen om van hun (mohammedaanse of anderszins) geloof af te vallen. Overheden zijn niet bijster goed in het bekeren van mensen. Dus die D kunnen we alvast schrappen.

Dan blijft over de R van remigratie. Gaat de PVV tienduizenden, misschien wel honderdduizenden, mensen op het vliegtuig zetten terug naar eigen land? Ook daarop luidt het antwoord: neen. Al is het maar omdat daar de medewerking van islamitische landen voor nodig is. Die wordt nu al amper gegeven: staatssecretaris Ankie Broekers-Knol staat geregeld op een dichte deur te kloppen. Moet je nagaan hoe bereid die landen zijn om mee te werken als de PVV in de Nederlandse regering zou plaatsnemen. Precies: helemaal niet.

Oh, en dan nog de immigratie. Nou, misschien dat de PVV wat vogelverschrikkers met het hoofd van Wilders bij de landsgrenzen kan zetten. Als er één maatregel is waarvan ik vrij zeker ben dat die zou slagen in het weerhouden van mensen om zich te melden in Nederland, dan is het die wel.