Wilders verpulvert kabinet na toeslagenaffairerapport: ‘Het Nederland van Rutte, laat mensen keihard in de steek!’

Oppositieleider en PVV-voorman Geert Wilders heeft geen goed woord over voor het kabinet nu het rapport over de toeslagenaffaire een ronduit vernietigende conclusie trekt: vrijwel iedereen heeft gefaald. “De Nederlandse overheid is totaal losgezongen van de burger,” meent het prominente Kamerlid: “Dit is dus het Nederland van Rutte en Asscher.”

Vandaag zal het kabinet nog lang blijven als een dag waarop de regeringsploeg definitief z’n imago kwijt was als club vol kundige mensen. Want als het vandaag vrijgegeven rapport rondom de kindertoeslagenaffaire één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat in de kabinetten-Rutte II en III bijzonder veel incompetente bewindslieden hebben gezeteld. Deze lui, met hun tekort aan talenten, hebben er niettemin voor gezorgd dat duizenden gezinnen onterecht als fraudeur zijn aangemerkt en met tienduizenden euro’s schuld zijn opgezadeld. Onterecht.

PVV-voorman Wilders is dan ook buitengewoon fel richting het huidige kabinet, en pakt meteen ook PvdA-voorman Asscher mee, die van 2012 tot 2017 de scepter zwaaide over het ministerie van Sociale Zaken. Wilders:

‘‘Dit is dus het Nederland van Rutte en Asscher. Een overheid die mensen keihard in de steek laat, de rechtsstaat opzij zet en onschuldigen zonder enige gêne criminaliseert en collectief de andere kant opkijkt. De Nederlandse overheid is totaal losgezongen van de burger.’’

De vraag is wat het kabinet gaat doen met deze constatering, die overigens niet alleen van Geert Wilders komt. Zelfs Gert Jan Segers – die namens de ChristenUnie deelneemt aan de regeringscoalitie – zinspeelt op aftredens. De vraag is alleen: wanneer? Want de lockdown geeft wél een geweldige cover om net te doen alsof er nu even geen tijd is om verregaande consequenties te overwegen.