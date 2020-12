Wow! Matthijs van Nieuwkerk maakte van DWDD bewust propagandavehikel, noemt kritiek “zonde van de zendtijd”

De stekker is alweer een flinke tijd uit De wereld draait door getrokken, en Matthijs van Nieuwkerk al even geen vast onderdeel van het nationale mediadieet meer. Misschien daarom dat laatstgenoemde het nu aandurft de gordijntjes wat naar achteren te trekken om inzicht te verschaffen in zijn, nogal holle, journalistieke ethos.

Dit jaar verdween De wereld draait door van de buis: een langlopend VARA-talkshowprogramma waarin Matthijs van Nieuwkerk iedere dag opnieuw zich verwonderde over wat er allemaal in de wereld gebeurde. Iedereen kreeg een podium om zijn boek of film te pluggen, menig documentairemaker wist er gratis reclame te maken en een hoop muzikanten hebben er hun nieuwe album mogen verkopen.

Wie erover nadenkt ziet het al snel: DWDD was één groot matras waar commerciële partijen maar wát graag bovenop doken. Maar waarom dat zo was, was nog niet duidelijk. Was de redactie gewoon naïef? Of was dit vooropgezet beleid, om iedereen gewoon ongegeneerd z’n handelswaar op tafel te laten zetten?

Gisteravond kwamen we achter het antwoord, toen presentator Matthijs van Nieuwkerk mocht aanschuiven in Özcan Akyols programma De geknipte gast. Het was een bewuste, weloverwogen redactionele keuze. Want kritische journalistiek? Pfff… dat is maar – en ik citeer! – “zonde van de zendtijd.” Hij zegt het echt:

“Kijk, hoe zit het: het is hetzelfde als met De Wereld Draait Door. Natuurlijk heb ik een kritisch vermogen en heel veel dingen zijn niet leuk, slecht, niet om aan te zien, niet om door te komen, natuurlijk. Daar ga ik geen aandacht besteden.” Özcan Akyol: “Dat is jouw insteek: afzeiken heeft geen zin, laat anderen dat maar doen?” Matthijs: “Ja. Dat vind ik zonde van mijn tijd.”

Wat dat betreft kunnen we blij zijn dat dit programma is vervangen door andere talkshows. Niet dat die er momenteel echt kritisch inspringen (zie het Kauthar-interview bij M gisteren), maar die uitzendingen hebben niet zo’n aureooltje boven het hoofd zoals het ‘heilige’ DWDD waardoor je er geen kritiek op kan uiten.