Zelfs Anja Meulenbelt (BIJ1) zegt nu: Paul Cliteur (ex-FVD) is geen antisemiet

Het antisemitisme-onderzoek dat de Universiteit Leiden is gestart tegen hoogleraar Paul Cliteur heeft vandaag een opvallende criticus getrokken: BIJ1-eminence grise Anja Meulenbelt, een vertrouwelinge van partijleider Sylvana Simons, zegt dat ze niet denkt dat Cliteur een antisemiet is.

De academische zon lijkt weer te schijn voor Paul Cliteur, voormalig senator voor Forum voor Democratie en tegenwoordig weer fulltime hoogleraar in Leiden op de Faculteit van Rechtsgeleerdheid. Die – zo beweren boze tongen – antisemitisch zou zijn geworden, en daardoor onderzocht moest worden. Dat gaat veel te ver, aldus zelfs de lui die de klok luidden over Cliteurs verwantschap met Thierry Baudet.

En nu voegt ook Anja Meulenbelt, prominent lid van Sylvana Simons’ BIJ1 zich bij degenen die niet denken dat Cliteur op antisemitisme te betrappen is geweest. Op Facebook zet de voormalige lijstduwer uiteen waarom zij niet denkt dat Cliteur door het universitaire onderzoek op antisemitische uitlatingen zal worden betrapt, na het lezen van zijn boek over cultuurmarxisme: “En nee, we vinden in dit boek dat onder de verantwoordelijkheid van Cliteur is ontstaan geen antisemitisme.”

Was Baudet niet ontspoord, dan hoefde er geen onderzoek naar Cliteurs potentiële antisemitische gedachtengoed te komen, aldus Meulenbelt: “Dan hoefden de mensen nu niet met een vlooienkam door zijn vreselijke werk heen om te zoeken of er ergens een antisemitische opmerking in staat – ik neem aan tevergeefs.”

Het vrijpleiten van Cliteur van jodenhaat wil overigens niet zeggen dat Meulenbelt, die zelf ooit Eerste Kamerlid was – namens de SP, zich een groot fan verklaart van het werk van Cliteur. Ze noemt de hoogleraar een aanhanger van een “paranoïde samenzweringstheorie,” vanwege het dat de rechtsgeleerde zich tegen cultuurmarxisme keerde. Dat was echt “bizar,” aldus Meulenbelt, en valt en passant ook nog Baudet, die volgens haar “een ongeleid projectiel is die er om de haverklap allerlei nieuwe provocaties uitflapt.”