Zorg compleet kapot bezuinigd: ‘verloven zorgpersoneel zullen moeten worden ingetrokken’

De instroom in de ziekenhuizen neemt zó hard toe, dat er wederom extra personeel zal moeten worden ingezet. Rond de feestdagen zullen er dus verloven van zorgpersoneel moeten worden ingetrokken om de ziekenhuizen draaiende te kunnen houden.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), meldde dit op zijn wekelijkse persmoment. De bezetting van de ziekenhuizen daalde wekenlang met zo’n 8 tot 10 procent, maar die trend is compleet gedraaid. Het aantal besmettingen loopt weer ontzettend hoog op, dus zullen de ziekenhuizen dit ook snel terug gaan zien in hun bezetting.

Als we ons nu goed aan de lockdown houden, dan zouden we met grofweg een maand weer een daling moeten gaan zien in het aantal ziekenhuisopnames. Tot die tijd, en dat schommelt altijd een beetje, zit er een flinke stijging aan te komen. Eentje die rond de feestdagen dus kennelijk de huidige zorgcapaciteit wel eens zou kunnen overschrijden.

Het is werkelijk waar belachelijk dat in al die tijd de zorgcapaciteit nog steeds niet is opgeschaald. Het is toch idioot dat heel het land weer wekenlang in lockdown moet omdat de ziekenhuizen het anders helemaal niet meer aankunnen en de boel binnen de kortste keren helemáál vastloopt? Ze hadden beter direct na de eerste golf al een slordige paar miljoen euro tegen de zorgcapaciteit aan kunnen gooien. Dat was ook duur geweest, maar volgens mij zou dat in het niet vallen vergelijken met de kosten (zowel economisch als in mensenlevens) die we nu dreigen te maken.