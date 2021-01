Chinese overheid blijkt oppercomplotwappie! Geeft Westen schuld van corona

Het moet niet gekker worden! De Chinese overheid is bezig met een complottheorie-campagne om het Westen de schuld te geven van het ontstaan van de coronapandemie. Zelf deden ze eerst wekenlang alsof er niets aan de hand was. Daarna zeiden ze dat de corona-uitbraak meerdere oorsprongen had en nu gooien ze het maar helemáál over een andere boeg: wij hebben het gedaan!

De Chinese overheid is al een paar jaar overduidelijk bezig met een agressief buitenlandbeleid. Kritiek op de Chinese overheid wordt niet alleen vanuit de eigen burgers niet getolereerd, maar ook niet door burgers van andere landen. Buitenlandse overheden hebben dan, logischerwijs, óók maar hun mond te houden. Daar weten ze in Australië bijvoorbeeld alles van. Voor de Chinese overheid zijn alle middelen toegestaan om critici de mond te snoeren (zie ook: Zweden).

Als het op het faliekant falende coronabeleid van de Chinezen aankomt, ligt dat dan ook erg gevoelig. Ze kunnen het maar moeilijk verkroppen dat hun staatsapparaat tergend traag opgang kwam, waardoor ze op een gegeven moment over moesten gaan op het plaatsen van stalen balken voor deuropeningen om hun eigen bevolking voor besmetting te behoeden. Niemand met een beetje gezond verstand geloofde de officiële cijfers van de Chinese overheid en toen bleek dat de WHO de virusuitbraak niet mocht onderzoeken werd de argwaan alleen maar groter.

De Chinese overheid krijgt het in ieder geval steeds moeilijker om nog geloofwaardig over te komen in de rest van de wereld, dus bijten ze steeds meer van zich af. Zo verspreiden ze nu onder hun eigen bevolking de complottheorie dat het Amerikaanse legerlaboratorium in Maryland een dodelijk coronavaccin heeft ontwikkeld op basis van biologische wapens. De implicatie hiervan is dat het eigenlijk ook de Amerikanen zijn die het coronavirus hebben ontwikkeld en hebben losgelaten in China. Maar gelukkig heeft de Chinese overheid snel opgetreden tegen de westerse tiran en is Xi Jinping een ware volksheld. Iedereen weer blij.

Nu worden we in ieder geval weer even met de neus op de feiten gedrukt en worden we eraan herinnerd dat een wereldmacht zélf actief complottheorieën aan het verspreiden is. Niet zo gek dat er de laatste jaren dus zoveel van die gekkies rondlopen die er rare denkbeelden op na houden.