Column Jan Roos: De lockdown vernietigt levens, maar de minister van economische zaken lacht het weg ‒ mensonterend!

Terwijl de lockdown maar voortduurt worden steeds meer ondernemers volledig financieel uitgekleed en kapotgemaakt. Maar de minister van Economische Zaken plaatst even een saracastische opmerking: “Oh, wat hebben we perspectief nodig. Oh oh, wat hebben we perspectief nodig. Vreselijk.” Werkelijk mensonterend!

De coronacrisis en de maatregelen daarop hebben ons land verlamd. Honderdduizenden mensen staan op de rand van de afgrond. Bij ondernemend Nederland staat het water aan de lippen. Hele winkelstraten zijn dicht en staan op omvallen. En als minister van Economische Zaken gevraagd wordt naar enig perspectief voor deze mensen reageert-ie op cynische toon: “Oh, wat hebben we perspectief nodig. Oh oh, wat hebben we perspectief nodig. Vreselijk.” Dit gaat over mensen die zich afvragen of ze hun kinderen nog wel kunnen voeden aan het einde van de maand, die hun levenswerk in een halfjaar vernietigd zien worden en zich afvragen of ze een faillissement moeten aanvragen. Die worden nota bene door de minister van Economische Zaken in de zeik genomen in de media. Werkelijk mensonterend.

Hoe komt het dat zo’n man dit denkt en ook nog zegt? Het is simpel uit te leggen. En het geeft iets bloot dat voor iedereen die een beetje heeft opgelet al een tijdje duidelijk is geworden. Ten eerste doet het er tegenwoordig niet toe wat zo’n man zegt. Je denkt toch niet dat in een andere tijd een minister zich zo laatdunkend over ondernemers kon uiten. Laat staan van de zogenaamde ondernemerspartij de VVD. Waarom dan nu wel?

Dat komt bij mijn tweede punt: de herinrichting van Nederland. Natuurlijk is corona echt. Natuurlijk vallen er doden door en natuurlijk moest de overheid ingrijpen. Maar wat er nu gebeurt is onderdeel van een veel groter plan. Dat is dan ook precies de reden waarom het mkb nu gesloopt wordt. Want hoeveel multinational hoor je klagen op dit moment? Inderdaad: geen één. Reden: omdat ze dikkere winsten maken dan ooit tevoren. Zakelijk onroerend goed en dan voornamelijk winkelstraten zijn straks voor een habbekrats op te kopen. Vastgoedjongens wrijven al in de handen. Niet geheel toevallig de grootste sponsors van de VVD, zoals Volker Wessels die miljoenen doneert aan de partij en de in ongenade gevallen oud-minister Halbe Zijlstra onderdak bood.

Mijn vriendin is exemplarisch voor hoe het er met ondernemers aan toe is. Ze had een fantastisch succesvol bedrijf: een schoonheidssalon van hoge klasse. De eerste lockdown overleefde de zaak net aan. Ze had namelijk daarvoor al haar spaargeld in een verbouwing gestopt, dus er was geen financiële buffer en haar huurbaas weigerde coulant te zijn. Net op tijd kon ze weer open. En nu ze weer dicht is zie ik een grote verandering bij haar. Waar ze bij de eerste lockdown nog strijdbaar was en positief bleef zie ik haar nu verdrietig voor zich uit staren. De fut is eruit. Elke dag zegt ze dat ze niet begrijpt waarom haar bedrijf kapot moet.

Met tranen in de ogen vraagt ze wat we eraan hebben als straks, na de lockdown, mensen massaal geen werk meer hebben om naar toe te gaan. En hoe de overheid dat dan gaat opvangen. En het erge is, ik kan het haar allemaal niet vertellen. Het enige dat ik dan kan zeggen is dat de minister van Economische Zaken vindt dat ze niet zo moet zeuren om enig perspectief. Wat ze dan over hem zegt kan ik om begrijpelijke reden hier niet citeren. Maar echt vriendelijk is het niet.