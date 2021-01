Column Peter Plasman: Bewieroken van dalende criminaliteitscijfers is voor de bühne ‒ er is totaal geen zicht op!

In zijn column van deze week hekelt strafpleiter en Code Oranje-Kamerkandidaat Peter Plasman het idee dat de Nederlandse criminaliteitscijfers in een neerwaartse trend zouden zitten. Een onzinnige vaststelling, aldus de advocaat, want er is totaal “geen zicht zijn op de omvang van de criminaliteit.” Plasman: “Dat betekent dat er gemanipuleerd kan worden.”

Met enige regelmaat kunnen we lezen dat de criminaliteitscijfers in Nederland dalen. Dat lijkt goed nieuws, behalve wellicht voor mensen die met plezier werkzaam zijn in een baan die direct of indirect afhankelijk is van het bestaan van criminaliteit. Strafrechters, officieren van justitie, politiemensen en niet te vergeten strafrechtadvocaten. Maar ook bewaarders in de huizen van bewaring, parketwachten, reclasseringsmedewerkers en misdaadjournalisten.

Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, want ook makers van talkshows en deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut hebben een belang, net zoals beveiligingsbedrijven, slotenmakers en auteurs van thrillers en detectives (en hun recensenten). Niet te vergeten de acteurs in Penoza en Undercover. En last but not least: de ontvangers van het door criminelen vergaarde geld, voorzover zij zelf al geen (witwassende) criminelen zijn.

Zo beschouwd levert criminaliteit behalve voor de criminelen zelf voor heel veel mensen werkgelegenheid op. Daling van de criminaliteit kost dus flink wat arbeidsplaatsen. Maar zo’n vaart lijkt het niet te lopen: iedereen die een beetje nadenkt weet dat de niet-ontdekte invoer van een container vol cocaïne wel criminaliteit oplevert, maar niet in de cijfers is terug te vinden.

Iedere mislukte poging om met phishing een medeburger op te lichten is criminaliteit, maar hoeveel van deze burgers maken de gang naar het politiebureau om daarvan aangifte doen? U kent ze waarschijnlijk ook wel: die epistels uit Nigeria die u tot erfgenaam van een fortuin benoemen, uiteraard alleen na betaling van enige aanloopkosten. Of een appje van uw zoon/dochter die het mobieltje kwijt is, een nieuw nummer heeft en wat geld wil lenen. Heeft u ooit met zoiets de politie lastiggevallen?

U begrijpt het al, er kán helemaal geen zicht zijn op de omvang van de criminaliteit.Voor de echte puristen onder ons kan het nog lastiger worden, omdat alleen in strafzaken die aan de rechter worden voorgelegd de definitieve vaststelling wordt gedaan dat er sprake was van een strafbaar feit, criminaliteit. Met deze gedachte in het achterhoofd moet worden vastgesteld dat onze overheid zelf aan de knoppen zit als het er om gaat de omvang van de criminaliteit vast te stellen.

Dat betekent dat er gemanipuleerd kan worden.

Die vaststelling is van groot belang bij de beoordeling van allerlei politieke plannetjes. Meer in het bijzonder wanneer die er op uitdraaien dat er bezuinigd kan worden. Moeten politiebureaus gesloten worden? Dan kan gewezen worden op een afname van het aantal aangiftes. Dat lijkt een steekhoudend argument, maar alleen wanneer dan weggelaten wordt dat de bereidheid bij de burger om aangifte te doen is afgenomen omdat zo’n aangifte vaak tot niets leidt. Of omdat de burger inmiddels doorheeft dat eenmaal op het politiebureau het doen van aangifte wordt ontmoedigd. Moeten gevangenissen dicht? Dan kan gewezen worden op een afname van het aantal veroordelingen tot gevangenisstraf. Maar dat is alleen een steekhoudend argument wanneer daarbij wordt weggelaten dat er al vóór corona een stuwmeer van 50.000 niet-behandelde strafzaken lag.

Het Openbaar Ministerie neemt sinds enige tijd beslissingen om niet te vervolgen op basis van het argument dat de capaciteit ontbreekt en dat er dus prioriteiten moeten worden gesteld. Misdrijven als mishandeling, afpersing, diefstal, oplichting, enzovoort, worden niet vervolgd omdat de prioriteit ontbreekt. Naar buiten toe wordt dit ook zonder veel omhaal bevestigd en de rechter die moet oordelen of het Openbaar Ministerie terecht niet vervolgt billijkt dit optreden.

De burger hoort dat hij het strafrechtelijk apparaat niet moet lastig vallen met tegen hem gepleegde misdrijven, want die burger weet toch wel dat daar geen tijd voor is? Het levert een curieuze vaststelling op: de criminaliteit neemt af maar de criminaliteit waar u het slachtoffer van bent ‒ daar beginnen we niet aan. De werkgelegenheid in het criminele spectrum neemt dus toch af, maar niet omdat er minder te doen zou zijn. After all toch geen goed nieuws maar twee keer slecht nieuws.

Peter Plasman is kandidaat-Kamerlid bij Code Oranje