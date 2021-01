Eng, verkeerd en hartstikke dom! Politie wil recht op demonstreren opschorten

De politie komt met een hele enge oproep aan de burgemeesters om voorlopig geen demonstraties meer toe te staan. Zij vrezen namelijk dat relschoppers de demonstraties kapen en de confrontatie op gaan zoeken met de politie. Hartstikke vervelend natuurlijk, maar het opschorten van een democratisch grondrecht is écht niet de oplossing!

Plaatsvervangend politiechef en hoofd operatiën Willem Woelders maakt een gigantische inschattingsfout. Hij is namelijk degene die namens de politie aan de burgemeesters vraagt of ze willen overwegen om demonstraties tijdelijk te verbieden. Als je wil dat mensen het idee gaan krijgen dat ze af dreigen te glijden naar een politiestaat moet je vooral dit soort dingen gaan roepen…

Natuurlijk is het een probleem dat demonstraties worden gekaapt door relschoppers. En het is ook heel zuur dat de politie vervolgens op moet treden om de boel te de-escaleren. Maar het is toch te gek voor woorden dat je überhaupt voorstelt om demonstraties maar te gaan verbieden omdat enkele tientallen raddraaiers iedere mogelijkheid aangrijpen om te gaan rellen?

“Je kunt demonstraties ook tijdelijk verbieden, zeker als daarvoor een medische noodzaak is. Ik hoop echt dat burgemeesters daar serieus naar willen kijken. Die bijeenkomsten vragen een enorme politie-inzet waardoor we andere dingen niet kunnen doen, zoals het handhaven van de avondklok.”

Willem Woelders stelt voor om op basis van het bullshit-excuus “medische noodzaak” heel het grondrecht om te mogen demonstreren maar even op te schorten, omdat er voor het daadwerkelijke probleem (mensen kapen de demonstraties) geen geldige reden is om dat grondrecht tijdelijk te verbieden. En dat is niet voor niets het geval!

Mensen moeten het recht houden om te kunnen demonstreren. Normale, vreedzame demonstranten moeten desnoods zelf maar maatregelen treffen om zich te distantiëren van eventuele relschoppers als dat echt nodig is. Al ben ik daar ook geen fan van. Dan krijg je straks dat de politie of de burgemeesters willen dat iedere demonstrant zich met naam en toenaam vooraf gaat registreren. Dat moeten we óók niet willen met z’n allen.

Zolang de politie flink in blijft slaan op de gewelddadige relschoppers, en vreedzame demonstranten de kans geeft om zich van die mensen te distantiëren, is er volgens mij weinig aan de hand en houdt het vanzelf wel op. Een grondrecht tijdelijk verbieden zet alleen maar kwaad bloed en riskeert juist een verdere escalatie van de situatie. Dan creëer je namelijk een hele nieuwe groep mensen die zich door de maatregelen bekneld voelt worden.