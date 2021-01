“Inclusieve” cancel-haatdwergen: ‘Verban filmklassieker Grease ‒ te wit, te homofoob, te vrouwonvriendelijk!’

Ach kijk, de fascisten van de woke-brigade hebben wéér een film gevonden die gecanceld moet worden: dit keer is het slachtoffer Grease, de musicalklassieker met John Travolta en Olivia Newton-John in de hoofdrol. Want: de film is te wit, te homofoob en vooral ook te vrouwonvriendelijk. Bannen dus, die hap. En wel meteen!

De Belgische krant Het Nieuwsblad bericht vandaag dat er in Engeland flink wat kritiek is op de BBC. De staatsomroep had namelijk de euvele moed om Grease onlangs uit te zenden. En dat is volstrekt onacceptabel. De film voldoet namelijk niet aan de idiote morele eisen van woke-fascisten: er worden niet-politiekcorrecte grappen gemaakt over vrouwen, er wordt gesteld dat alleen “gemengde” stellen mee mogen dansen aan een wedstrijd, en ‒ oh ja ‒ dan is er ook nog een liedje waarin wordt gezongen “stribbelde ze tegen?”

HeEl FoUt AlLeMaAl!!!1!1!!

“Grease is overdreven wit: er loopt blijkbaar geen enkele zwarte student op Rydell High School,” aldus één twitteraar. Een andere kwetteraar doet daar nog een schepje bovenop: “Dat de brave en preutse Sandy (Olivia Newton-John) zichzelf moet omtoveren tot een sigarettenrokende vamp om de man van haar dromen Danny (John Travolta) voor zich te winnen, getuigt toch van puur seksisme.”

En, PoTvErDoMmE! Dan is er dat vermaledijde liedje nog:

“Luister maar naar de tekst van Summer nights. Did she put up a fight?”

De Britse krant de Daily Mail was het ook opgevallen dat er nogal wat onrust was over het uitzenden van de film. Hilarisch genoeg waren er sneeuwvlokjes die boos werden omdat karakter Rizzo “geslutshamed” werd omdat ze seks had met meerdere mannen, waaronder een keer zonder bescherming. PATRIARCHAAT!

Het wordt tijd dat we die linkse mafketels van de woke-sekte gaan cancelen. Gewoon iedereen die ervoor pleit dat iets gecensureerd of verboden moet worden omdat het niet politiek-correct genoeg is gaan wij hen zélf censureren. Eens kijken hoe leuk ze dat totalitaire gedrag dán vinden.