Meevaller! Bloedbank Sanquin: ‘Ruim twee miljoen mensen met natuurlijke antistoffen’

Maar liefst één op de acht Nederlanders heeft inmiddels antistoffen tegen corona, zo meldt bloedbank Sanquin. Nu al bijna 2,3 miljoen mensen immuniteit hebben ontwikkeld zou dat de vraag naar vaccins op den duur kunnen verminderen.

De bloedbank kijkt steeds steekproefsgewijs naar 2000 verschillende donoren en concludeert dat er al een heleboel Nederlanders zijn die met een sterk ontwikkeld afweersysteem rondlopen dat vermoedelijk nog een flinke tijd is opgewassen tegen de nu bekende corona-varianten. Na acht maanden waren bij voormalig corona-geïnfecteerden namelijk nog steeds antistoffen aanwezig.

Als er nu een nieuwe variant opduikt die niet meer kan worden herkend en bestreden door de antistoffen die een deel van de Nederlanders nu hebben opgebouwd, dan zijn we de pineut. Maar zolang dat niet het geval is lijken we ‘geluk’ te hebben en zijn er de komende tijd minder vaccins nodig dan in eerste instantie werd gedacht.

De enige reden dat zo’n aanzienlijk deel van de bevolking al antistoffen heeft ontwikkeld is natuurlijk vanwege de trage reactie van het kabinet. Daardoor heeft het virus zo lang ongehinderd rond kunnen gaan. Deze ‘meevaller’ voor Rutte en het trage vaccinatiebeleid van De Jonge is dus eigenlijk geluk bij een ongeluk.

Laten we nu maar hopen dat Jaap van Dissel te voorbarig was met zijn vrees over de werking van de antistoffen tegen de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant.