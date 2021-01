Peiling! Meerderheid Nederland wil dat kabinet aftreedt vanwege toeslagenaffaire: “Gewoon allemaal! Wegwezen!”

Enkele dagen geleden werd er een ‘peiling’ gepubliceerd van I&O Research. De peiler kwam tot de conclusie dat 90% (!) van de Nederlanders niet wil dat het kabinet opstapt vanwege de toeslagenaffaire. Onzin, blijkt nu uit een peiling van Hart van Nederland: een meerderheid van de burgers wil juist dat het kabinet wél verdwijnt. En snel een beetje.

Het was een schokkende conclusie van I&O Research, die ik dan ook niet serieus nam. Als je op het internet kijkt of gewoon met mensen spreekt krijg je namelijk een heel ander beeld: dan wil niet meer dan negentig procent dat het kabinet-Rutte blijft zitten, maar gewoon opstapt. Dan zijn er opeens juist heel veel mensen die wél klaar zijn met het kabinet en die vinden dat Rutte en co. wél de ultieme politieke conclusie moeten verbinden aan hoe de toeslagenaffaire afgehandeld is.

Nou, goed nieuws, want dit gevoel wordt bevestigd door een peiling van Hart van Nederland. Het onderzoek is gehouden onder enkele duizenden Nederlanders die met elkaar een “representatief” beeld vormen van de hele maatschappij. Het resultaat liegt er niet om:

Als het aan 51 procent van de Nederlanders ligt, moet het kabinet aftreden vanwege de toeslagenaffaire. “Gewoon allemaal! Wegwezen!” laat een respondent weten. Mensen in de leeftijdsgroep 30-50 jaar zijn het strengst voor het kabinet, vijftigplussers het mildst.

Ongelooflijk genoeg vindt 41 procent dat het kabinet mag aanblijven. Want, stelt een respondent, het is feitelijk een systemisch probleem. “Er hoeven geen koppen te rollen,” aldus deze sneuscheet: “in het hele systeem moeten dingen worden aangepast om herhaling te voorkomen.”

Ah ja. En door wie wordt dat systeem geleid en zelfs vormgegeven? Juist. Door het kabinet. Wie moet je dus vooral niet vertrouwen met het hervormen ervan? Alweer juist: datzelfde kabinet.

Maar goed, die 41 procent daargelaten: een meerderheid van de Nederlanders begrijpt volgens HvN wel degelijk dat het zo niet meer kan; dat de rechtsstaat is uitgehold door de befaamde Ruttedoctrine, en dat dit moet leiden tot de val van dit vreselijke, autocratische, losgeslagen kabinet van plucheplakkers.

Laat ze een voorbeeld nemen aan Lodewijk Asscher, dan is die man toch nog érgens goed voor geweest. Mark en vrienden, haal jullie koffers van zolder, pak een doos om jullie kantoorartikelen in te doen, en vertrek! Jullie zijn een schande voor de rechtsstaat, Nederland kan héél goed zonder jullie. Doe wat een meerderheid van alle landgenoten van jullie verlangt: stap op, vandaag nog!