Politiehater Sylvana Simons blijft mannen in blauw aanvallen: ‘Wie iemand doodt moet verantwoording afleggen’

Als je naar de Twitterfeed van Sylvana Simons kijkt zou je zweren dat Nederlandse politieagenten op grote schaal minderheden naar het hiernamaals jagen. Combineer die tweets met de ideeën van haar partij om de politie vleugellam te maken en je weet: ze is eigenlijk gewoon gevaarlijk bezig.

Met enige regelmaat herhaalt Sylvana Simons op Twitter het Black Lives Matter-propaganda talking point dat er op grote schaal politiegeweld plaatsvindt tegen minderheden. Ze vindt een artikel over een totale uitzondering ‒ over iets dat je bijna nooit gebeurt ‒ en hop, het is bewijs van systematisch geweld én racisme!11!! Kijk maar:

Politiegeweld in Nederland.

Slachtoffers worden niet geloofd en er wordt zelden een agent veroordeeld. Vijf jaar lang moest ze vechten voor de waarheid. ‘Ik ben afgeschilderd als een leugenaar’ #SpreekJeUitBekenKleur https://t.co/VsbZY8UA0H — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) January 13, 2021

Die tweet werd gevolgd door deze twee tweets waarin ze uitlegt wat de ‘oplossingen‘ van BIJ1 zijn voor dit ‘probleem‘:

Twee punten uit het programma van BIJ1:

1Er komt een bureau dat onafhankelijk toezicht houdt op het functioneren van de politie en klachten over de politie in behandeling neemt. — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) January 13, 2021

2De praktische onschendbaarheid van politiefunctionarissen wordt ontmanteld. Wie een ander doodt, moet verantwoording afleggen. Lees of luister naar ons hoofdstuk over veiligheid en justitie hier: https://t.co/YpADic4pb2 — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) January 13, 2021

Er zijn landen waarin er heel lastige procedures zijn voor politieagenten die iemand doden tijdens hun dienst. Ze worden beschoten, ze riskeren hun leven, ze reageren daarop door zichzelf te verdedigen, en vervolgens zitten ze vast in een vreselijke bureaucratische rompslomp. Ze kunnen niet meer de straat op, ze kunnen de bevolking niet meer beschermen tegen gevaarlijke criminelen. Waarom? Omdat linkse gekkies vinden dat een politieagent die iemand uit noodzaak doodt behandelt moet worden als een halve moordenaar.

En dan moet er ook nog eens een “commissie” komen die “klachten” in behandeling gaat nemen over agenten; klachten die heel gemakkelijk en snel verzonnen kunnen worden door louche lieden die daarmee hun eigen huid denken te redden. Meneer de politieagent geeft iemand een boete en, hop, opeens ligt er een “klacht” van iemand die beweert ‘geslagen,’ ‘geduwd’ of ‘uitgescholden’ te zijn door hem.

Dit is wat politiehater Sylvana in petto heeft voor onze jongens en meisjes in blauw. En dat allemaal vanwege een niet-bestaand probleem. Ik denk het dus niet: Nederlanders staan pal achter de politie! Agenten zijn natuurlijk niet volmaakt, maar er is géén institutioneel racisme bij de politie en al helemaal géén systematisch nodeloos geweld! Stop dus de hetze tegen de wetsdienders, mevrouw Simons!