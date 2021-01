Wilders veegt de vloer aan met “wappie” Rutte over avondklok: ‘Ga niet onnodig vrijheid van mensen afpakken!’

Het zat er al een tijdje aan te komen maar het is nu officieel: de Tweede Kamer gaat akkoord met een avondklok vanaf 21.00 uur. Vooraf aan deze beslissing vond er nog een verhit debat plaats tussen Wilders en Rutte. Wilders pikte het niet dat zijn fractie wordt weggezet als een groep ‘wappies’. De echte ‘wappie’ in de Kamer is Rutte zelf.

Wilders pikt het niet dat Rutte iedereen, zowel de PVV als wetenschappers, wegzet wordt als ‘wappies’ als zij een andere mening over het te voeren coronabeleid hebben. Wilders kon het dan ook niet laten om Rutte zelf voor ‘wappie’ uit te maken in de Tweede Kamer.

Wilders: ‘Als er 1 wappie is dan bent u t eerder dan ik’ 🤣🤣❤️ pic.twitter.com/eSxMEtKNho — FFenn (@Covfefe81) January 21, 2021

Wilders gaf aan graag mee te stemmen met maatregelen die hij zinvol vindt. Maar een avondklok vindt hij een te grote beperking van de vrijheid, zeker als je bedenkt dat het geen onomstreden maatregel is. De wetenschap is nogal verdeeld over het mogelijke effect van een avondklok. Wilders moet dan ook niks hebben van de “kul-verhalen” die Rutte houdt in de Tweede Kamer.

Ik sta hier voor de vrijheid, ik ben hem zelf kwijt en ik weet hoe dat is en ik accepteer niet dat wij onnodig de avondklok invoeren.#avondklokdebat #avondklok#coronadebat #corona #Wilders pic.twitter.com/97mxdH3DOS — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 21, 2021

Helaas is er nu dan toch een meerderheid gevonden voor de invoering van een avondklok. Niet geheel verrassend besluit D66 om alsnog 180 graden te draaien. Een avondklok, mits het ‘maar liefst’ 30 minuten later wordt ingevoerd, vinden zij wel acceptabel. Het mooie pleidooi van Wilders tegen de avondklok heeft D66 niet doen veranderen van gedachte.