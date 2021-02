Column Jan Roos: De politiek sloopt de economie voor de gezondheid van zieke oude mensen ‒ dat is disproportioneel!

Het land staat er in economisch opzicht barslecht voor. Dat hebben we geheel en al aan politici te danken, meent columnist Jan Roos. Dankzij hen wordt gans ondernemend Nederland over de kling gejaagd, en ’s avonds ook nog eens opgehokt. Inspraak krijg je niet, en dat ontstemt Jan zeer: “En maar roepen dat we een democratie en rechtsstaat zijn. En wie moeten het ontgelden? Juist, de gewone burgers.”

De economie is nu ook officieel kapotgemaakt. In 2020 kromp het met 3,8% en consumentenbestedingen liepen met 6,6% terug. Daarmee stevenen we af op een tweede recessie in korte tijd. De eerste werd veroorzaakt door de kredietcrisis: een pervers samenspel van banken en politici, waar de gewone burger voor mocht opdraaien. De huidige is geheel aan politici te danken.

Natuurlijk is er sprake van een pandemie, van een noodtoestand. Natuurlijk moet je daar als politiek naar handelen, maar een economie slopen voor de gezondheid van voornamelijk zieke oude mensen is disproportioneel. Om mij heen zie ik ondernemers die ermee stoppen. Die klaar zijn. Gezinnen waar geen geld meer is. Velen die geen enkele noodsteun hebben ontvangen. Allemaal weg. Dus wie vangt de ellende op? Juist. De gewone burger. Want zij betalen de noodsteun of de consequenties van het niet ontvangen van die noodsteun.

Of neem het gestuntel met de avondklok. Vrijheidsbeperkende wetgeving gebaseerd op een rammelende juridische basis. Of zoals de Haagse rechter uitlegde: voor de invoering van de avondklok is gebruikgemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, waarbij de Eerste en Tweede Kamer niet hoeft worden betrokken bij de besluitvorming. Dat was wel nodig geweest, vindt de rechter, omdat er geen sprake was van “bijzondere spoedeisendheid”. Oftewel: wij burgers worden illegaal opgehokt door een demissionair kabinet. En maar roepen dat we een democratie en rechtsstaat zijn. En wie moeten het ontgelden? Juist, de gewone burgers.

Kijk ook eens naar de geschoktheid van politiek Den Haag nu blijkt dat Turkije zich mengt in onze politiek, dat Erdogan vreselijk veel macht over de Nederturk heeft en ervoor zorgt dat ze steeds radicaler islamitisch worden. Dat weet iedereen met een beetje verstand al tientallen jaren. Maar er lekt een rapportje uit en de heren en dames van de Tweede Kamer zijn weer opzichtig van slag.

Er is al die tijd niks aan gedaan, en dat komt omdat zij er helemaal geen last van hebben. Ze wonen in roomblanke dorpen of dure wijken in grote steden. Wie wel het multiculturele drama dagelijks voelen zijn de gewone burgers. Alleen daar hebben ze schijt aan. Die moeten als werkmieren belastinggeld binnenbrengen en verder hun kop houden. Nou ja, in verkiezingstijd zijn ze opeens even heel erg belangrijk en daarna niet meer.

Dat is de reden dat ik stem op de enige partij die werkelijk naar burgers luistert. Met voelsprieten via lokale partijen door het hele land. Die partij is Code Oranje van Richard de Mos. Het is tijd dat volksvertegenwoordigers weer uit het gewone volk komen.