Complete chaos in onbestuurbaar Nederland: ‘Avondklok blijft opeens geldig tot het hoger beroep op vrijdag’

Het is de hele dag al een complete chaos in bestuurlijk en politiek Den Haag. Nadat de rechtbank eerder vandaag besloot om de vrijheid berovende avondklok te vernietigen, was de Nederlandse Staat er als eerste bij om slechts enkele uren later al de verdediging aan te gaan middels een hoger beroep. Normaliter gaat dat allemaal niet zo snel, maar wél wanneer je jezelf kabinet Rutte III mag noemen.

Ondanks het feit dat de Nederlandse Politie al heeft aangegeven -juist door alle ontstaande verwarring- vanavond geen boetes uit te delen aan mensen die na 21.00 uur ’s avonds nog (ongegrond) op straat zijn, heeft de rechter zojuist geoordeeld dat de avondklok nog van kracht blijft tot tenminste vrijdag. Waanzin natuurlijk, want vanochtend oordeelde de rechter nog heel anders!

De Dagelijkse Standaard schreef vandaag al terecht dat Mark Rutte het liefste alle touwtjes in eigen hand houdt. De avondklok, evenredig aan het hele coronabeleid van het kabinet Rutte III moet natuurlijk wel stand houden om uiteindelijk met een klinkende overwinning uit de verkiezingen te komen. Voor nu kan Rutte dus even achterover leunen tot tenminste vrijdagochtend.

Maar ná die bewuste vrijdagochtend moet Rutte zich wellicht achter zijn ongeschoren coronakapsel krabben. Want dan krijgen we opnieuw een oordeel van de gerechtelijke macht. Wat gaan ze dan beslissen? Wat gaat dit doen met de campagne van de VVD, die alleen al vandaag vier virtuele zetels moest inleveren? Het lijkt er dan ook op dat de verkiezingscampagne nu pas écht spannend begint te worden.

Wat krijg je een hekel aan een arrogante man als Rutte op ‘n dag als vandaag. Drammend lukt het hem een glasheldere rechterlijke uitspraak tégen de #avondklok in een paar uur tijd opgeschort te krijgen. NL is geen rechtstaat maar een hele enge Ruttestaat. Stem hem weg. #StemPVV https://t.co/XRHYTUHVo4 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 16, 2021

De hamvraag blijft natuurlijk: Willen we door met het beleid van Rutte III dat steeds engere vormen begint aan te nemen, of kiezen we voor een andere koers? De keuze is uiteraard aan de kiezer, maar even opdat u het weet.