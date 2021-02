Doorgeslagen Instagram verwijdert NOS video’s van ‘Sinterklaas’ Bram van der Vlugt: ‘Blackface!’

Het is eigenlijk gewoon te triest voor woorden. Instagram, waarvan Facebook de eigenaar is, heeft filmpjes verwijderd die geupload waren door de NOS in verband met het overlijden vorig jaar van Bram van der Vlugt, de man die voor velen voor eens en altijd de échte Sinterklaas is. De reden? Er stonden namelijk Zwarte Pieten op de filmpjes. En dat is tegenwoordig opeens “hatespeech.” Want “blackface.”

“Deze video’s zijn verwijderd vanwege het overtreden van ons hate speech-beleid, omdat ze afbeeldingen van blackface bevatten. Dit is iets dat we heel serieus nemen, omdat we vinden dat het belangrijk is om een omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom en veilig voelt,” aldus Instagram-eigenaar Facebook in een statement aan de NOS. “Intentie is een van de factoren waar we naar kijken. Hoewel we een eerbetoon aan het leven van Bram van der Vlugt steunen, moeten we ook de impact op onze community als geheel overwegen wanneer we dingen toestaan die negatieve of haatdragende stereotypen bevorderen, zelfs als de intentie niet haatdragend is.”

Dit zijn natuurlijk totaal geschifte argumenten. Zelfs de NOS is het dan ook niet eens met het besluit. En ja, dat wil wat zeggen. Want als er één organisatie zich steeds weer laat gebruiken voor de quasi-antiracistische Woke-gekte in ons land, dan is het de NOS. Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff vindt het belachelijk wat Facebook doet. “Dit is een journalistiek onderwerp over de dood van een beroemd acteur. Daarin hoort dat je schetst wie die acteur was en bij Bram van der Vlugt kan het niet anders dan dat daar zijn optreden als Sinterklaas deel van uitmaakt met beeld van hoe dat in het verleden ging. Instagram ontkent zo de geschiedenis en tast de journalistiek zo ook aan.”

Dat klopt. Maar daar hebben de Woke-fanatiekelingen waar de NOS al jaren mee samenwerkt lak aan. Jullie van de NOS hadden dat kunnen en, ja, zelfs moeten weten. De heksenjacht begon op ons van rechts, maar nu is iedereen het haasje. Ja, zelfs ultra-linkse organisaties en individuen.

Natuurlijk is het hele argument van Facebook totaal geschift. Ze gebruikten daar zelfs Engelstalige termen als “hate-speech” en “blackface” omdat we in Nederland helemaal die culturele achtergrond niet hebben om hiervan een zaak te maken. In Amerika was er blackface, wat inderdaad vernederend was ten opzichte van Afro-Amerikanen. Maar Zwarte Piet is nooit als blackface geweest. Het heeft niet dezelfde achtergrond, niet dezelfde gedachte, en niet dezelfde vernederende karakteristieken. In Nederland hebben we nooit blackface gehad. Wel Zwarte Piet.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het historische feit van Van der Vlugt als kindervriend, omringd door die andere kindervrienden, Zwarte Piet. Zoals Gelauff terecht stelt is het weghalen daarvan niets meer of minder dan het herschrijven van de geschiedenis. En ja, dat doen ze eigenlijk alleen in dictaturen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook.

Facebook projecteert Amerikaanse issues en cultuur op de Nederlandse. Dan krijg je dus dit soort censuur en wanbeleid van een Big Tech gigant die overduidelijk de weg kwijt is, en die zijn hoofd steevast laat hangen naar het boegeroep en professionele gejank van nepslachtoffers. Sterker nog, die zelf dat soort mensen in grote mate in dienst heeft.