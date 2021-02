Foto’s en filmpjes! De FVD-vrijheidskaravaan bezoekt een kneiterdruk Aalsmeer!

Het was gisteren voor Thierry Baudet, Wybren van Haga en Ralf Dekker een heerlijke dag. Ze waren namelijk écht, ouderwets aan het campagnevoeren. De Forum voor Democratie-vrijheidskaravaan deed verschillende plekken aan, maar het was het gezelligst in Aalsmeer. Oké, dat is bepaald geen grote plaats, maar dat deed er duidelijk niet toe. Als enige plaats wisten ze daar dat de karavaan zou langskomen. En, ondanks de coronarestricties én het koude weer, kwamen er heel veel mensen opdagen.

Het was een geweldige dag voor de hele FVD-crew. Ze gingen naar Aalsmeer, en een behoorlijk groot publiek stond ze daar op te wachten. Aalsmeer heeft een bevolking van 31.000 mensen. Maar toen Baudet, Van Haga, Dekker en de andere FVD’ers het dorpje aandeden werden ze opgewacht door een mooie menigte. Het bevestigt het gevoel dat de peilingen er weleens heel erg naast kunnen zitten én dat FVD een gevoelige snaar in de samenleving heeft geraakt door hard in te zetten op lockdown-kritiek. Gelukkig maar, want er is letterlijk geen andere partij die de vrijheid op zo’n manier durft te verdedigen.

Dit is toch schitterend om te zien? Oké, bang aangelegde Marxistjes en fascistjes die ons allemaal willen opsluiten vinden het vreselijk, maar iedere weldenkende democraat kan hier toch alleen maar van genieten?

Ik ❤️ @fvdemocratie m, @thierrybaudet en @WybrenvanHaga Zij zijn de enigen die de coronagekte durven te bestrijden. Dat bang aangelegde marxistjes daar niet tegen kunnen, soit — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) February 14, 2021

Ik bedoel maar, kijk dan!

De halve en hele fascisten die hier kritiek op hebben moeten maar zélf lekker de hele dag opgesloten blijven zitten. Met hun angststoornissen. Het andere deel van Nederland – het weldenkende deel – wil zoveel mogelijk terug naar het oude normaal. Naar toen vrijheid nog gezien werd als ons geboorterecht.

🔥 Wow! Zondag 10:00 met -3 en dan zo'n opkomst. Fantastisch om met de #vrijheidskaravaan in #Aalsmeer te zijn. Honderden mensen die gewoon hun leven terug willen. Onze boodschap: Nederland weer vrij! 👉 @thierrybaudet en @WybrenvanHaga gaan het hele land door. Tot snel! #FVD pic.twitter.com/OZMvkLTKsu — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) February 14, 2021

Ben vanmorgen naar de bijeenkomst van FVD in Aalsmeer geweest, het was stervenskoud maar er waren zeker 500/600 mensen aanwezig ondanks het vroege uur op zondag. Geweldig gesproken en vragen beantwoord door Thierry en van Wybren van Haga, Ralf Dekker..👏👏👏👏 pic.twitter.com/1yIR5wUC0j — Sigrid Noppies 👻 (@fotosigi) February 14, 2021

FVD kwam ook naar Lelystad, maar dat was een onaangekondigd bezoek. Plaats en tijdstip waren dus niet bekend, maar toch kwamen er ook daar direct 250 mensen op af wat “meer was dan toegestaan,” aldus de vrolijke kniezen van Omroep Flevoland. Die omroep sprak met een paar kiezers… en kreeg meteen een verbaal pak slaag toen het suggereerde dat het zogenaamd “makkelijk scoren” is door tegen de lockdown te zijn. “Makkelijk scoren? Kinderen die zelfmoord plegen, vind u dat dan normaal!?”

