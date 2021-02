FVD durft wél campagne te voeren in de gezonde buitenlucht! Wybren van Haga: “Morgen gaan wij graag persoonlijk met ú in gesprek!”

We schreven het al eerder, het Forum voor Democratie is op campagnetour, en in tegenstelling tot de meeste zittende partijen durft het FVD het wél aan om campagne te voeren in de gezonde koude buitenlucht. Wybren van Haga, de tweede man van de partij kijkt er dan ook naar uit om met iedereen in gesprek te gaan.

Vrijdag deelde FVD-leider Thierry Baudet al een berichtje dat zijn partij op zondag 14 februari -ofschoon De Dag van de Liefde– naar de altijd fleurige bollenstreek in Aalsmeer zal trekken om daar campagne te voeren.

Ook Wybren van Haga, de nummer twee van de partij, zal daarbij aanwezig zijn om met iedereen in gesprek te gaan over de doelen, het partijprogramma en de visie van FVD. Toch fijn dat ook in tijden van corona er nog politici zijn die de burgers -conform de geldende maatregelen- opzoeken om het gesprek aan te gaan.

Morgen, 14 februari, om 10.00 uur komt de vrijheidskaravaan van #FVD naar Sportpark De Bloemhof in Aalsmeer.

Samen met @thierrybaudet vecht ik al een jaar tegen de bizarre coronamaatregelen en we gaan graag met u in gesprek. Tot morgen!#StopDeLockdown #StemNederlandTerug #FVD pic.twitter.com/MF68ILWoSR — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) February 13, 2021

In een filmpje dat Van Haga deelt op Twitter zegt hij:

“Morgen 14 februari om 10.00 uur komt de Vrijheidskaravaan naar Aalsmeer. Daar gaan Thierry Baudet en ik met jullie in gesprek omdat wij de enige partij zijn die het afgelopen jaar heeft gestreden tegen de belachelijke coronamaatregelen. Tegen de disproportionele waanzin van de anderhalvemeter-regel, de lockdown, de mondkapjes die niet werken. Kortom: Al die regels waardoor kappers niet kunnen knippen, waardoor bedrijven failliet gaan, waardoor er jongeren zitten te verpieteren achter hun laptop.”

Morgen zijn zowel Van Haga als Baudet dus beschikbaar in Aalsmeer om met een ieder in gesprek te gaan over de -in hun ogen- gevaarlijke gevolgen van de huidige lockdown.