Louche anti-democraat Mark Rutte sluit de PVV ook uit: hij wil per sé over LINKS

Als je nóg meer bewijs wilt als rechtsmensch zijnde dat er met de VVD geen zaken valt te doen zolang Mark Rutte die partij leidt hebt ik het doorslaggevende nieuws voor je: meneer sluit niet alleen Forum voor Democratie uit, maar ook de PVV. Met beide partijen wil hij niets te maken hebben… en dus gaat de VVD onder zijn leiderschap automatisch over links regeren. Alweer.

In het wekelijkse gesprek met de minister-president in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen werd Rutte gevraagd of hij de PVV, net als bij de vorige verkiezingen, uitsluit. Of wil hij toch gaan regeren met Wilders als de verkiezingsuitslag daar om vraagt?

Het antwoord van Rutte op die vraag laat niets aan de verbeelding over. “Nee.” Punt. Einde boodschap. Hij gaat niet met de PVV regeren. Nu niet, nooit niet. Dat heeft hij één keer half gedaan omdat hij dacht dat het politiek noodzakelijk was, maar nu hij zich onverslaanbaar acht heeft hij daar absoluut geen zin meer in.

Maar, zei Rutte hilarisch genoeg, dit betekent niet dat het volgende kabinet centrumlinks wordt. Want – niet hardop lachen jongens! – dat is het huidige kabinet volgens hem ook niet. Dat is dus de regering bestaande uit VVD (links), CDA (links), ChristenUnie (heel links) en D66 (radicaal-links). “Alleen D66 wil in verkiezingstijd wel meer geld uitgeven,” zegt hij daar hilarisch genoeg over, alsof “geld uitgeven” de enige factor is om te bepalen of een partij links dan wel rechts is. (Hint, als dat echt zo is moeten ze per direct ophouden de nazi’s “extreem-rechts” te noemen. Want die gaven enórme bedragen uit)

Flauwekul, natuurlijk. Rutte kiest nu al, publiekelijk, voor een regering over links. Als er nu nog stééds ondernemers zijn die op deze linkse Build Back Better-activist stemmen geef ik het op.