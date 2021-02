Minimaal 6500 gast- en slavenarbeiders dood bij werkzaamheden WK Qatar, maar Nederland is gewoon aanwezig

Bij de werkzaamheden voor het WK voetbal in Qatar in 2022 zijn tot nu minimaal 6500 arbeidsmigranten en/of slavenarbeiders om het leven gekomen. Dat schrijft The Guardian op basis van overheidsbronnen uit vijf Aziatische landen waar de migranten vandaan komen. Nederland maakt zich echter nergens druk om en onze sporters gaan er gewoon naartoe!

Dat getal van 6500 is wat de onderzoeksredactie van The Guardian met zekerheid heeft kunnen vaststellen. Er ontbreken namelijk nog heel veel gegevens van diverse landen die ook arbeiders hebben geleverd. In de afgelopen tien jaar zijn er zeker twee miljoen arbeiders aan het werk geweest, dus reken er maar op dat het aantal doden in werkelijkheid echt véél hoger ligt.

Grootschalige mensenrechtenschendingen dus, blijkt ook uit dit artikel van de NOS, waarin staat: “Twee miljoen arbeidsmigranten werken in barre omstandigheden aan de bouw van de WK-stadions en de infrastructuur. Ze krijgen daar amper of helemaal niks voor betaald.” Dat is al jaren bekend maar de schaal ervan wordt nu pas duidelijk. En waar maken de Europese sporters zich druk om? Dit:

De Duitse beachvolleybalsters gaan niet naar het toernooi in Qatar. Dit omdat ze geen bikini mogen dragen tijdens de wedstrijd. Het Nederlandse duo Keizer en Meppelink gaat wel naar Qatar. 'We zijn daar te gast en houden ons aan de regels'. #staxentoine:https://t.co/MmM8re9UFE — NPO Radio 1 (@NPORadio1) February 23, 2021

De Nederlanders passen zich wel aan de lokale cultuur aan en de Duitsers besluiten nu pas dat ze perse in een bikini rond willen lopen. Geen woord over het bloed dat aan die stadions kleeft, als het maar geld oplevert. En dat gaat het zeker doen! Kunnen ze dat geld weer steken in een leuke campagne voor mensenrechten.